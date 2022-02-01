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曾接觸確診者5名旅館員工遭匡列 中市衛生局：均陰性
高雄10多歲男子前天驗出確診，並曾在台中市有過兩天一夜旅遊行程，台中市府昨天公布其足跡並相關匡列接觸者。衛生局表示，高苑商旅的5名工作人員已完成採檢，結果均為陰性，其餘足跡重疊者共有42人，目前已發出簡訊通知，鼓勵採檢，並將持續相關檢驗結果。
高雄1名10多歲男子上個月30日驗出確診，疫調後發現，他在母親陪同下，25、26日曾在台中市規劃兩天一夜行程，曾搭乘公車，在台中市區大範圍逛街、用餐、旅遊。
台中市政府衛生局昨日公布足跡，並匡列相關接觸人員。衛生局表示，目前高苑商旅接觸者，共匡列5位工作人員，昨日均已完成採檢，結果均為陰性；另其餘入住房客6人，因居住外縣市，已通知外縣市聯絡採檢。
衛生局表示，其餘有足跡重疊者，共計有42人，目前已發出簡訊通知，鼓勵採檢，將持續追蹤相關檢驗結果，也請店家完成內部消毒，外部空間也於昨日起環保局完成消毒。
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