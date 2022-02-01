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民眾黨提名人選中有酒駕前科 柯文哲：要想辦法善後

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲認為，已經被提名的人也是依照規定申請，不能說有輿論，就轉過頭取消提名資格，「不要太民粹，但就是尊重民意反映，善後要有規則要討論」。記者鍾維軒／攝影
柯文哲認為，已經被提名的人也是依照規定申請，不能說有輿論，就轉過頭取消提名資格，「不要太民粹，但就是尊重民意反映，善後要有規則要討論」。記者鍾維軒／攝影

民眾黨提名的議員參選名單中，被爆料好幾個有前科，柯市府前幕僚柯昱安呼籲黨主席柯文哲扛責讓黨務高層發揮作用。柯文哲今表示，要在民粹和法治間取得平衡，已經提名的要想想如何善後，不能因為有輿論就轉頭取消資格，畢竟對方也是依規定申請提名。

針對前科者，身兼黨主席的台北市長柯文哲主張辦公開擂台，讓參選人面對輿論檢驗。柯昱安日前在社群平台發文，指辦理擂台賽，就是要滿足民眾黨高層「抱歉，你的提名資格，不是我取消的，是黨員跟支持者無法認同」的這種不負責任心態，還批「一個政黨的中樞神經失能，才會淪落到讓底下的黨員與支持者來決定遊戲規則」，呼籲柯文哲好好扛起責任，讓黨務高層好好發揮作用。

柯文哲今天受訪時則回應，法治國家法不溯及既往、依法行政，當初提名辦法還煞有其事要申請良民證，但就是沒一條規定「幾年前酒駕就不准提名」，事後發現有問題每個人都傻眼。

柯文哲說，在法治跟民粹之間要取得平衡，訂定新規則，比方說未來有酒駕前科就不准提名，大家同意就寫在規則裡，但已經提名的人要怎麼處理善後，如果提名過程有錯，也是提名辦法不夠詳盡。

柯文哲認為，已經被提名的人也是依照規定申請，不能說有輿論，就轉過頭取消提名資格，「不要太民粹，但就是尊重民意反映，善後要有規則要討論」。

柯文哲 酒駕 柯昱安

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