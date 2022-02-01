蔡英文總統慰勞消防署和國搜中心 感謝留守值班人員

今天大年初一，蔡英文總統和內政部長徐國勇特地前往消防署與國家搜救指揮中心頒發慰勞金，感謝留守值班人員，犧牲假期、待命救援，守護全民安全。

蔡總統在上午9時許抵達，聽取簡報之後致詞，她說消防署設置救災救護指揮中心，對火災、地震等各項全國災害資訊彙整研析，並指揮調度相關救災工作，日以繼夜，克盡其職。

全國各縣市消防人員也是聞聲救苦，全年無休，哪個地方有難，一通119電話服務就來，中央與地方密切配合，發揮守護國民平安的功能，因此代表全體國民由衷地感謝。

行政院國搜中心也是每天24小時全天候運作，負責協調調度全國搜救資源，進駐人員包括有國防部、海洋委員會海巡署、交通部民用航空局、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部警政署、空中勤務總隊及消防署等單位，如有災害發生，都是透過行政院國家搜救指揮中心統一調度各救災單位資源，提高全國整體救災效能。

中央對提升整體防救災體系運作及應變效能非常重視，歷經各次災害之考驗及淬練，持續滾動檢討策進整體災害防救能力，期望結合地方政府，能更加完善機制，保護全國民眾，做民眾最堅強的後盾。

農曆春節假期是國人重視的傳統節日，也是闔家團圓的美好時光，消防署及國搜中心值班人員犧牲假期，堅守崗位，期望有備無患，讓民眾平安的過好年，歡度佳節。