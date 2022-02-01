快訊

航管員春節緊盯航機動態 一桌年夜飯只能輪流吃

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

蔡英文總統慰勞消防署和國搜中心 感謝留守值班人員

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
總統蔡英文、內政部長徐國勇大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供
總統蔡英文、內政部長徐國勇大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供

今天大年初一，蔡英文總統和內政部長徐國勇特地前往消防署與國家搜救指揮中心頒發慰勞金，感謝留守值班人員，犧牲假期、待命救援，守護全民安全。

蔡總統在上午9時許抵達，聽取簡報之後致詞，她說消防署設置救災救護指揮中心，對火災、地震等各項全國災害資訊彙整研析，並指揮調度相關救災工作，日以繼夜，克盡其職。

全國各縣市消防人員也是聞聲救苦，全年無休，哪個地方有難，一通119電話服務就來，中央與地方密切配合，發揮守護國民平安的功能，因此代表全體國民由衷地感謝。

行政院國搜中心也是每天24小時全天候運作，負責協調調度全國搜救資源，進駐人員包括有國防部、海洋委員會海巡署、交通部民用航空局、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部警政署、空中勤務總隊及消防署等單位，如有災害發生，都是透過行政院國家搜救指揮中心統一調度各救災單位資源，提高全國整體救災效能。

中央對提升整體防救災體系運作及應變效能非常重視，歷經各次災害之考驗及淬練，持續滾動檢討策進整體災害防救能力，期望結合地方政府，能更加完善機制，保護全國民眾，做民眾最堅強的後盾。

農曆春節假期是國人重視的傳統節日，也是闔家團圓的美好時光，消防署及國搜中心值班人員犧牲假期，堅守崗位，期望有備無患，讓民眾平安的過好年，歡度佳節。

蔡總統並頒發慰勞金、與值班人員合影留念之後結束慰問行程。

總統蔡英文（右）、內政部長徐國勇（左）大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供
總統蔡英文（右）、內政部長徐國勇（左）大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供
總統蔡英文、內政部長徐國勇大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供
總統蔡英文、內政部長徐國勇大年初一早上慰勞消防署與國家搜救指揮中心。圖／消防署提供

行政院 內政部 海巡署

延伸閱讀

行銷馬祖國際藝術島 蔡英文下廚老酒滷肉飯

蔡英文合體蔡阿嘎一家 宣傳育兒政策

影／蔡英文北車視察春節疏運 提醒防疫是重中之重

總統蔡英文慰勉海巡 感謝戮力救生救難任務

相關新聞

高嘉瑜「重新做人」整理房間 網一看照片噁翻：它怎麼還在？

民進黨立委高嘉瑜在2020年11月抱怨「租屋十年買不起房」，同時貼出自己房間的照片，當時因房間過於凌亂而引發軒然大波，她除夕再度貼出房間照片，並表示「除夕就是要整理房間」，想不到「泛黃枕頭」卻仍在床上，讓網友崩潰直呼「舊枕頭就丟了吧」。

北市2.5級？影城今起禁飲食 柯文哲：群聚吃飯最危險

Covid-19本土疫情升溫，台北市政府昨宣布，今起電影院不得飲食，不過餐飲部卻同時可販售飲食，讓部分業者反彈。市長柯文...

游錫堃推薦雷震傳等6本書 深入了解台灣民主故事

立法院長游錫堃鼓勵民眾春節期間閱讀「1971神話聯合國」、「民主的浪漫之路：雷震傳」等6本與台灣民主有關的書，多了解台灣...

蔡英文總統慰勞消防署和國搜中心 感謝留守值班人員

今天大年初一，蔡英文總統和內政部長徐國勇特地前往消防署與國家搜救指揮中心頒發慰勞金，感謝留守值班人員，犧牲假期、待命救援...

歷經重病、落選又離婚 黃珊珊初一貼文：如今只有豁達

今天大年初一，台北市副市長黃珊珊上午在臉書貼文，透露在2015年及2016年間，躺過加護病房，出院後抱病參選落選，偏偏又...

剪出紙春虎超得意 羅秉成：天塌下來都會繼續

虎年到，行政院發言人羅秉成找來剪紙藝術家弟弟羅敬智督軍，花了一小時剪出精緻春虎；第一次挑戰剪紙的他，剪出心得說，認真剪會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。