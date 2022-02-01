歷經重病、落選又離婚 黃珊珊初一貼文：如今只有豁達

今天大年初一，台北市副市長黃珊珊上午在臉書貼文，透露在2015年及2016年間，躺過加護病房，出院後抱病參選落選，偏偏又碰上離婚，這段期間是她人生最辛苦，最黑的日子，但她說，她現在的心情就是「豁達」，一切都是老天爺對她最好的安排；她活了下來，就要拚了命地活，認真的過每一天。

年底九合一大選，黃珊珊是外傳熱門台北市長人選，她今在臉書上貼文表露心跡，文中一開頭就說她目前的心情「無畏、無偽、無謂」。

她說，2015年1月6日是她倒下去的那一天，她永遠記得那時躺在加護病房的畫面，第一次覺得自己的生命在眼前消逝，不知道可不可能再醒過來，當時沒有恐懼，但是有遺憾，因為她有很多事還沒來得及做。

她的孩子只有13歲還沒長大，她不能讓媽媽第二次白髮人送黑髮人（小哥45歲就離世），她想著，如果老天爺讓她好起來，一定要做自己想做的事，要把身體照顧好，要讓生命活得更精彩！

過了不到半年，黃珊珊參選立法委員，她說，其實當時身體非常差，吃藥水腫胖了十幾公斤，體力差到沒法掃街拜票，但為了政黨，還是抱病參選，2016年1月落選了，才真正有機會與時間好好養身體，同時，卻與前夫協議離婚，取得兒子監護權後獨力扶養。

從2015到2016是我人生中是她最辛苦、最黑暗的一段日子，但她覺得這是老天爺給的功課，因為她以前太順利了，幾乎沒有遇過挫折，仗著年輕無限量消耗體力，生活作息長年不正常，健康檢查紅字一大堆還是不以為意！同樣的，家庭發生問題，也是她的人生功課吧！

她從沒想過成為單親媽媽，與兒子相依為命，兒子14歲就肩負照顧生病媽媽的責任，一夜之間長大，她很欣慰，「這也是上帝給他的功課吧！」

2018年，她第六度連任台北市議員，2019年10月，到台北市政府擔任副市長，這也是她人生最光榮、最興奮的一段日子，雖然每天工作時間很長很累，但是可以做自己想做也會做的事，「我每天都感恩上天給我這個機會，讓我可以活得如此精彩！」

以前，有很多民眾被倒帳後來找她問法律問題，每個都憤憤不平，她都回答，「不要生氣，也許你上輩子欠他很多錢，就當是還他好了，這也是你人生的功課！」這一次，輪到她自己，要補修人生的學分！

「我的人生看似很完美，但其實不然，每個人都ㄧ樣，一定有些缺憾或不足，但是，這就是老天爺給的功課吧！

我已經死過一次，連死亡都不怕了，這世界還有什麼可怕的！所以無畏！

再完美的玉都會有小瑕疵，遮不住的，所以沒什麼好隱藏的！所以無偽！

挑戰不可能，跳脫舒適圈，否則人生有何意義？要做就做，所以無所謂！

豁達，是我現在的心情與人生態度，我的生命很短很珍貴，我不會浪費時間、精力在生氣與懊悔上！任何人都影響不了我的人生選擇，那一場大病讓我死過一次，但也正是老天給我最好的禮物，讓我知道，我在這個世界存在的價值與意義！

所以，我只做自己，只做自己喜歡的事，只做對的事，才對得起老天爺給我的使命！

活下來，就要好好活！拼了命地活！認真的過每一天！」