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賀新春 徐國勇與新住民多語團拜獻祝福

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
農曆春節前夕，內政部舉辦新春多語團拜活動，部長徐國勇與來自印尼、緬甸、韓國、美國、越南及柬埔寨的新住民，一起用各國語言向大家拜年。圖／內政部提供
農曆春節前夕，內政部舉辦新春多語團拜活動，部長徐國勇與來自印尼、緬甸、韓國、美國、越南及柬埔寨的新住民，一起用各國語言向大家拜年。圖／內政部提供

農曆春節，內政部舉辦新春多語團拜活動，部長徐國勇與來自印尼、緬甸、韓國、美國、越南及柬埔寨的新住民，一起用各國語言向大家拜年，並在傳統印尼面具上，繪上代表今年生肖年的虎面，為年節活動增添多元文化色彩。

新春多語團拜活動，徐國勇在印尼新住民林達的引導下，在繪著虎面的印尼傳統面具上，仔細塗上眼睛及鼻子的色彩，讓面具瞬間生動了起來。徐國勇也現學現賣，流利地說出印尼語新年快樂（Selamat Tahun Baru），還加碼「虎（福）運連連、如虎（福）添翼旺全年」，祝福全國民眾在新的一年福氣連連，福運相隨。

來自美國的賈斯汀，來台就讀大學後愛上台灣，決定留在台灣發展，並深受台灣原住民文化的影響。對原民文化熱愛的他，在台東阿美族部落裡找到他「第二個家」，除了投身演藝事業，他也透過移民署舉辦新住民家庭教育活動的機會，向初次來台的新住民朋友分享在台灣生活適應的過程，分享多元文化觀點。

來自柬埔寨的梁麗群，平時忙碌於通譯、社區大學烹飪美食及文化講師、導遊領隊輔助人員，以及博物館導覽大使等不同的角色身分中，並把握時間至圖書館擔任故事媽媽，讓故事開啟幼兒的視野，也會透過各類幼兒多元文化活動，將柬埔寨的文化分享給下一代，培養國家未來的主人翁開拓視野，激發更多想像力、創造力。

徐國勇也提醒國人，春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，目前仍是疫情管制期間，歡度假期之餘，請大家共同遵守防疫規定，不要從外地郵購肉製品，也不要攜回台灣；若收到來源不明的肉製品，請不要丟廚餘，並撥打通報專線處理，一起守護台灣，遠離非洲豬瘟。

印尼 徐國勇 新住民

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