俄國疫情蔓延 我駐俄代表處確診增4人
俄國新冠肺炎疫情持續蔓延。外交部今天表示，我國駐俄羅斯代表處於1月28日進行全館PCR檢測，1月29日結果顯示新增4名人員確定感染新冠肺炎。自疫情爆發以來駐俄羅斯代表處累積共有24名人員確診。
有關駐俄羅斯代表處4名同仁確診，外交部說明，目前確診人員均依據當地防疫規範居家隔離14日。駐俄羅斯代表處除持續關心染疫人員的健康復原狀況外，為防止疫情擴散，駐處也於1月30日完成辦公室全面消毒工作。
外交部表示，俄國武漢肺炎疫情持續蔓延，為維護同仁及洽公民眾的健康安全，駐俄羅斯代表處領務服務持續採取「預約制」，未來將視當地疫情發展進行調整，並適時公布相關訊息。
外交部表示，國人如有領務需求，可以透過駐處電郵rus@mofa.gov.tw洽助；如有急難救助事宜，可以撥打以下緊急電話：+7-969-008-6111（俄國境外撥打）、8-969-008-6111（俄國國內撥打）。
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