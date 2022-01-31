桃園公布6確診14天足跡場所 到過聯邦銀超商藥局8處
桃園市政府今天下午更新公布案18780、18781，18884、18885、18886及18906共6例確診個䅁，自1月17日至30日止到過各公共場所足跡， 包括聯邦銀行、蛋行、藥局及便利超商等足跡，請民眾提高警覺，市政府呼籲有足跡重疊者，請隔天起14天內進行自我健康監測，若出現疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報和指定院所採檢。
桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園區家樂福經國店視察年節期間賣場運作情形，慰勉賣工作人員，鄭表示，春節期間，民眾前往量販店採買，店家應落實實聯制、戴口罩與消毒預防措施，目前無相關賣場染疫，呼籲民眾無須恐慌，遵守相關防疫規範、快速採買，安心過年。
市府新聞處長詹賀舜表示，市府針對案18780、18781，18884、18885、18886及18906共6例公布1月17日至30日公共場所足跡，包括聯邦銀行北桃園分行、長頸美語瑞豐分校、祿豐蛋行、啟英蛋餅、7-11國安門市、大樹藥局桃中山二店、全球藥局八德佳美店及全家大溪松樹店8處足跡。
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