疫情伴除夕 蘇貞昌向防疫人員致意：攜手同心、同國一命

恭喜林志玲當媽了!她今天早上在臉書上傳一張一家三口手牽手的照片開心表示,「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始,和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。」

2022-01-31 17:53