我捐贈15萬劑高端疫苗 昨運抵索馬利蘭

外交部今天宣布，我國捐贈索馬利蘭共和國的15萬劑國產高端疫苗，已於本月30日順利運抵索國首都哈爾格薩（Hargeisa），由索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi及我國駐索馬利蘭代表處代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅震華代表向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。

外交部表示，全球疫情至今依然嚴峻，為共同因應疫情威脅，並以實際行動協助友好國家防疫，在索馬利蘭政府正式核準我國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）後，我國政府也在去年12月宣布援贈15萬劑高端疫苗予索國，以協助防範疫情擴散，以具體行動體現民主自由夥伴相互扶持，證明台灣與索馬利蘭是「患難見真情」的好朋友。