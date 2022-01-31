防疫好消息 台南今「加零」來報到
今天是除夕，台南市防疫傳出喜訊，市長黃偉哲今表示，南市今是零確診，也籲請市民落實防疫，平安過新年。
台南市長黃偉哲今上午在經發局長陳凱凌、新聞處長蘇恩恩等人陪同，前往中西區保安公有零售市場視察防疫措施，並拿起麥克風向鄉親放送今天台南市加零好消息，也發送口罩提醒攤商與市民注意防疫，並向採買的民眾與攤商預祝新年快樂。
黃偉哲說，今天台南市本土病例加零，感謝市民朋友對防疫的配合，請市民外出到各場所務必落實QR CODE實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施，並再次強調外出時請全程配戴口罩、保持社交距離、不邊走邊吃，進入市場前若發現人潮太多，可另擇時間採買，守護彼此的健康。
經發局表示，市場處已發送各公民有市場及周邊攤販實聯制QR CODE數量逾6000張，更與國網中心及地方有線電視業者合作，開發AI智慧防疫系統，透過影像辨識技術來估算場域人數及是否有配戴口罩，於市場及夜市出入口處設置防疫噴霧門，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，加強防疫強度。
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