快訊

中市新增外縣市確診者足跡 盧秀燕下午2點線上說明

足跡重疊桃園美甲室群聚個案 北市急發2885封簡訊提醒

影／柯P夫婦除夕化身動物飼育員 做貓元寶幫石虎加菜

聯合報 / 記者陳煜彬 楊凱竣／台北即時報導
台北市長柯文哲祝福大家虎虎生風、平安幸福福氣來，夫人陳佩琪希望大家虎年平安健康好事來。陳煜彬／後製
台北市長柯文哲祝福大家虎虎生風、平安幸福福氣來，夫人陳佩琪希望大家虎年平安健康好事來。陳煜彬／後製

除夕夜除了家家戶戶要要團圓，動物園內的動物也期待「年夜飯」，台北市長柯文哲與市長夫人陳佩琪在除夕這天化身一日飼育員，要來替動物園內的大小動物們加菜囉!

首先第一站到石虎的食物備料區，柯文哲要與陳佩琪挑戰做石虎的點心「貓元寶」，台北市立動物園台灣區區長教市長和市長夫人，先將生豬肉用菜葉包起來，接著用麻繩捆好再綁在貓抓板上，才算大功告成。陳佩琪則為了讓石虎們快快吃掉她所做的貓元寶，還特別將肉片露出菜葉之外，陳佩琪逗趣的說，是想偷吃步用的方式，將肉香味更明顯吸引石虎來享用。

第二站柯文哲與陳佩琪要來挑戰幫象魚和魟魚準備晚餐，象魚池保育員一開始就要柯文哲幫忙殺魚，沒想到柯文哲卻立刻推給夫人去魚鱗，到了殺魚時又不斷碎念「你們的刀不夠利」，讓一旁飼育員尷尬傻笑，最後靠太太陳佩琪的神救援，才順利完成任務。新的一年到來，柯市長祝大家新的一年虎虎生風、平安幸福福氣來，陳佩琪希望大家平安健康好事來。

陳佩琪 柯文哲 石虎 動物園

延伸閱讀

升級2.5把人民分級？柯文哲：更積極保護大多數人

8年前曾酒駕卻可參選議員 柯文哲：初選條件沒說要排除

台北市還剩下8萬劑BNT 柯文哲：研議2月7日重開預約

匡列隔離標準過嚴？柯文哲：要維持安全就要匡大一點

相關新聞

影／柯P夫婦除夕化身動物飼育員 做貓元寶幫石虎加菜

除夕夜除了家家戶戶要要團圓，動物園內的動物也期待「年夜飯」，台北市長柯文哲與市長夫人陳佩琪在除夕這天化身一日飼育員，要來...

影／慰勤三重警分局 侯友宜：落實防疫新北守得住

今天上午，新北市長侯友宜來到三重警分局，慰勉春節期間留守的警務人員。面對媒體詢問新北疫情狀況？侯友宜表示，今天僅新增1例...

蔡賴曬毛小孩賀年 總統發起Line抽福運卡

今天是除夕，蔡英文總統、副總統賴清德上午都在臉書發布毛小孩合照，蔡總統也在官方Line帳號推出「2022跟小英一起抽福運...

行銷馬祖國際藝術島 蔡英文下廚老酒滷肉飯

「2022馬祖國際藝術島」將於2月12日開展，總統蔡英文日前現身「馬祖國際藝術島」的特別企劃，到台北市萬華區「家鄉味」餐...

【圖輯】照片看歷史／1985年我國名投莊勝雄加入日本職棒羅德隊

1985年1月31日我國名投莊勝雄宣布加入日本職棒羅德隊，日本羅德職業棒球隊監督稻尾和久表示，莊勝雄將是羅德隊主要六位先發投手之一，莊勝雄的戰績能否奪得「新人王」頭銜，就全靠他自己的努力了。

陳以信訪美國會外交 蕭美琴將於雙橡園接待

立法院外交及國防委員會召集委員陳以信，也是立法院台美國會議員聯誼會副會長，預計美東時間31日抵達美國華府訪問，將與多位美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。