影／柯P夫婦除夕化身動物飼育員 做貓元寶幫石虎加菜

除夕夜除了家家戶戶要要團圓，動物園內的動物也期待「年夜飯」，台北市長柯文哲與市長夫人陳佩琪在除夕這天化身一日飼育員，要來替動物園內的大小動物們加菜囉!

首先第一站到石虎的食物備料區，柯文哲要與陳佩琪挑戰做石虎的點心「貓元寶」，台北市立動物園台灣區區長教市長和市長夫人，先將生豬肉用菜葉包起來，接著用麻繩捆好再綁在貓抓板上，才算大功告成。陳佩琪則為了讓石虎們快快吃掉她所做的貓元寶，還特別將肉片露出菜葉之外，陳佩琪逗趣的說，是想偷吃步用的方式，將肉香味更明顯吸引石虎來享用。

第二站柯文哲與陳佩琪要來挑戰幫象魚和魟魚準備晚餐，象魚池保育員一開始就要柯文哲幫忙殺魚，沒想到柯文哲卻立刻推給夫人去魚鱗，到了殺魚時又不斷碎念「你們的刀不夠利」，讓一旁飼育員尷尬傻笑，最後靠太太陳佩琪的神救援，才順利完成任務。新的一年到來，柯市長祝大家新的一年虎虎生風、平安幸福福氣來，陳佩琪希望大家平安健康好事來。

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