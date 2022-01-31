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影／慰勤三重警分局 侯友宜：落實防疫新北守得住

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市長侯友宜呼籲，市民一定要落實防疫規定，這樣新北市一定能守住疫情。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜呼籲，市民一定要落實防疫規定，這樣新北市一定能守住疫情。記者曾伯愷／攝影

今天上午，新北市長侯友宜來到三重警分局，慰勉春節期間留守的警務人員。面對媒體詢問新北疫情狀況？侯友宜表示，今天僅新增1例過年返鄉回高雄市，於當地採檢確診案例。對於新北市來說，只要市民朋友落實相關防疫政策，以現階段來說看，新北市影響不大一定守得住！

侯友宜今上午在三重警分局受訪時表示，今天新北市僅新增1例個案，但足跡多在南部。他說，去年一整年，民眾非常落實防疫相關規定，這樣一個態度，去面對階段的防疫，相信現階段疫情狀況，新北市一定可以守住。

另外，針對大批人潮在台北車站打疫苗，同時段卻有移工確診！侯友宜指出，新北市疫苗接種站不受影響，仍照原訂開放施打。至於餐廳是否內用，則依照現行防疫指引執行，相信民眾只要以去年防疫態度面對疫情，並把個人防疫落實，相信新北一定守得住。

最後，侯友宜呼籲，市民個人防疫一定要落實，在相關公共場合，一定要配合戴上口罩、實聯制、勤洗手、量體溫，保持適當社交距離。現階段只要防疫落實，新北一定會守住，希望大家一起來。

侯友宜到新北市三重警分局慰勤。記者曾伯愷／攝影
侯友宜到新北市三重警分局慰勤。記者曾伯愷／攝影

侯友宜

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