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蔡賴曬毛小孩賀年 總統發起Line抽福運卡

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
蔡總統上午貼出她和想想、阿才、Maru、Bella、Bunny，還有去年收養從搜救隊退役的傑克羅素梗犬「樂樂」賀年圖卡。圖／取自蔡英文臉書
蔡總統上午貼出她和想想、阿才、Maru、Bella、Bunny，還有去年收養從搜救隊退役的傑克羅素梗犬「樂樂」賀年圖卡。圖／取自蔡英文臉書

今天是除夕，蔡英文總統、副總統賴清德上午都在臉書發布毛小孩合照，蔡總統也在官方Line帳號推出「2022跟小英一起抽福運卡」活動，邀請Line好友在春節一起抽福運卡。

虎年將至，蔡總統上午在臉書貼出她和想想、阿才、Maru、Bella、Bunny，還有去年收養從搜救隊退役的傑克羅素梗犬「樂樂」的賀年圖卡。由於今年春節蔡總統沒有安排廟宇行程，採用賀卡和「抽運福卡」拜年

民眾只要加入蔡總統的官方LINE帳號，於今天至2月3日期間，每天於LINE下方選單點選按鍵參加活動，即可獲得一張福運卡，並可以將祝福一鍵分享給好友，邀請好友一同來抽福運。福運卡總共5款，包括「福運旺來」、「虎力平安」、「虎力福氣」、「虎力健康」、「台灣有力」。

賴清德也在臉書推出他與導盲犬的拜年照賀年。賴清德說，過去這一年，台灣經歷了許多考驗，但彼此扶持、團結努力，不僅克服了挑戰，更讓世界看見台灣的勇敢與堅韌，他想要特別感謝，每個為台灣打拚的朋友們，今年辛苦了。

賴清德說，明天就是新年的開始，他要與他的導盲犬好朋友，一起來跟大家拜年，說聲新年恭喜，祝福全體國人同胞，健康平安身邊繞、旺福旺財心情好！同時呼籲大家一起曬出毛小孩拜年照。

賴清德在臉書推出他與導盲犬的拜年照賀年圖卡。圖／取自賴清德臉書
賴清德在臉書推出他與導盲犬的拜年照賀年圖卡。圖／取自賴清德臉書

拜年 賴清德 蔡英文

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