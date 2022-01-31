行銷馬祖國際藝術島 蔡英文下廚老酒滷肉飯

「2022馬祖國際藝術島」將於2月12日開展，總統蔡英文日前現身「馬祖國際藝術島」的特別企劃，到台北市萬華區「家鄉味」餐廳，親自下廚料理紅糟土魠魚、老酒滷肉飯等充滿「馬祖滋味」的傳統美食，為馬祖國際藝術島大力行銷。

中華文化總會與連江縣政府共同舉辦「2022馬祖國際藝術島」，將於2月12日至4月10日展出。由41組藝術團隊與島上居民、學生共同創作，在馬祖四個鄉、五個島，展出39件作品及3個空間，同時將舉辦論壇、工作坊，讓馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓人看見，也邀請民眾跳島旅遊，體驗馬祖文化。

蔡英文總統近來也現身台北市萬華的「家香味」餐廳，為文化總會「馬祖國際藝術島」的特別企畫，蔡總統不僅擔任起廚師，也特別為「馬祖國際藝術島」大力行銷。

蔡總統的創意料理，以馬祖在地的「紅糟」和「老酒」來發想創意料理。使用紅糟醃製土魠魚肉塊，降低魚腥味也增添甜美和解膩的滋味，另外也將馬祖知名的老酒入菜，老酒微酸可以減少豬肉的油膩，烹調出清爽香味濃郁的「老酒滷肉飯」。

蔡總統上次來到「家香味」是在2019年，品嚐傳承三十年的滷肉飯、土魠魚羹經典好味道。這次蔡總統料理的馬祖風味美食，料理菜單都是出自於家香味第二代老闆米蘭達的精心準備，結合傳統食材與創新。

拍攝的過程中，老闆米蘭達的愛貓「元寶」也大方現身，，蔡總統也致贈元寶「虎年小紅包」。