影／盧秀燕慰問防疫人員預告「下午可能開記者會」

今天是農曆除夕，國內疫情持續升溫，台中市日前有2例本土個案，市長盧秀燕一早到西屯區公所慰問疫調人員並發送小紅包，受訪時盧秀燕提到，春節期間防疫不休假，只要接獲中央通報，市府隨時做清楚、直接的說明，讓市民朋友放心，譬如「今天下午可能會開記者會，先跟大家報告」。

28日，台中市新增2例本土個案，台中市府已完成足跡清消。今天上午10點，應景除夕佳節，盧秀燕穿著酒紅色喜氣皮衣現身西屯區公所慰問疫調人員，逐一發送小紅包。

盧秀燕強調，台中尚有900多名居家檢疫民眾，春節期間無法返家團圓，感謝民眾配合防疫政策，因此市府更要致電關心民眾身、心狀況。隨後盧也親自向居家檢疫的民眾通話，感謝他們落實防疫。

受訪時，盧秀燕提到，市府接獲中央疫情通報，春節期間仍隨時向市民報告，並預告，「譬如今天下午可能會開記者會，先跟大家報告」。進一步詢問，台中市有新增確診者個案？或是確診者足跡？盧僅表示，市府還在跟中央聯絡中。

據悉，疑有外縣市確診個案從北部搭乘火車到台中火車站，再轉乘返回南部。市府團隊針對台中火車站附近與商家進行清消作業。詳細足跡將由台中市政府同一對外說明。 盧秀燕親自向居家檢疫的民眾通話，感謝他們落實防疫。記者林佩均／攝影 市長盧秀燕一早到西屯區公所慰問疫調人員並檢視相關資源。記者林佩均／攝影

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