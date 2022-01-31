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陳以信訪美國會外交 蕭美琴將於雙橡園接待

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖／陳以信辦公室提供
圖／陳以信辦公室提供

立法院外交及國防委員會召集委員陳以信，也是立法院台美國會議員聯誼會副會長，預計美東時間31日抵達美國華府訪問，將與多位美國聯邦參眾議員會面，並將拜會行政部門，談論近期台美關係進展。

陳以信辦公室發出新聞稿，此行代表國民黨朱立倫主席重視台美關係，他同時將以國民黨海外部主任身份，舉行華府地區僑宴，向僑胞祝賀新年。駐美代表蕭美琴也將於雙橡園安排座談並設宴接待。

陳以信此行將前往華府國會山莊，與多位聯邦參眾議員會面或視訊會談，進行台美國會議員交流。眾院外委會亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot），也是國會台灣連線共同主席，將親自出面接待。陳以信也會與民主共和兩黨國會資深幕僚，以及外委會與軍委會資深幕僚舉行座談。陳以信也將拜會美國行政部門涉台官員，深入討論台美雙方具體合作議題。

陳以信甫結束訪問英國國會行程，此行前往美國華府國會山莊訪問，停留四天，預定周五啟程返台。

陳以信 蕭美琴 雙橡園

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