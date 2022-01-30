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捲入紛爭 陳俗蓉：從無意願參選中常委

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨中央委員陳俗蓉表示，她原本就沒有意想要來參選中常委，籌組13聯盟欲參選中常委一事，更純屬子虛烏有。圖：陳俗蓉提供
國民黨中央委員陳俗蓉表示，她原本就沒有意想要來參選中常委，籌組13聯盟欲參選中常委一事，更純屬子虛烏有。圖：陳俗蓉提供

國民黨中央委員陳俗蓉遭司法政治追殺，又無辜被扯入國民黨中常委選舉紛爭，她今天鄭重發表聲明，澄清非事實部分。

陳俗蓉表示，自己從2008年以來，即開始為台灣的新住民權益與生活照顧而努力，並且創立「台中市新移民女性關懷協會」，擔任創會會長，帶領關懷團隊從各個層面進行協助新住民家庭子女，這樣的公益活動一直持續在進行中，每年的活動也都邀請移民署及各級民代參與，並獲得熱烈的迴響。

她表示，去年12月24日援列舉辦新舊任理事長交接典禮，剛好遇到台中市中二選區補選，候選人蒞臨會場，但並非造勢活動，經費來源係協會自己籌募，從未申請移民署的經費補助，候選人亦無贊助經費。陳俗蓉表示，協會經費公開而透明，一切經得起檢驗，也平常心面對檢調單位的調查，相信很快就會還其清白。

此外陳俗蓉也表示，這次國民黨中央委員選舉，承蒙黨內先進的愛護與支持，能夠以排名第六高票當選，心中感受良多，除了感恩還是感恩，國民黨仍然廣受民眾期待，仍然有希望再起，至盼黨內先進大公無私，一起團結向前，共創台灣美好的未來。至於媒體報導提及籌組13聯盟欲參選中常委一事，純屬子虛烏有，因為她原本就沒有意想要來參選中常委，外界諸多揣測實無意義，她也呼籲，國民黨應該凝聚團結力量，不要為了選舉傷害同志情誼，甚至陷入內鬥紛擾之中。

陳俗蓉表示，自己熱愛公益的活動，從中得到人生的意義價值，今後不論情況如何，都會繼續堅持下去，而她近年來因緣際會接觸藝術繪畫創作，更激發無比的能量與活力，透過藝術創作及公益的結合，去年連續兩場（彰化及台中）的繪畫創作展覽，吸引很多長官朋友來參觀及收藏，義賣所得全數捐給慈善基金會，讓她贏得慈善藝術家的稱呼，無悔無怨的付出，為國民黨贏得更多中道力量的支持。

陳表示，選舉已經落幕，一切回歸正常的生活作息，希望大家好好過年休息，不必再為複雜的政治立場所困擾，值此疫情仍然嚴峻的當下，平安健康是大家最好的願望與祝福。

國民黨 移民署

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