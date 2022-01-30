陸嗆「台灣哪來副總統」 趙少康：不要玻璃心

中共外交部發言人趙立稱「台灣是中國的一個省，哪來什麼副總統」，中廣董事長趙少康對此表達強烈抗議。趙少康表示，中華民國的既存事實在主權及治權上都無可否認，台灣2300萬人應獲得國際的充份尊重、平等對待。請趙立堅尊重中華民國副總統及美國副總統會面的事實，不要玻璃心。

趙少康表示，中共一昧打壓臺灣國際空間，無助兩岸關係，高度與智慧都不是大國風範；用輕篾的言論處理兩岸關係，只會升高台灣人的憤怒與仇恨值。

另一方面，趙少康表示，民進黨不斷宣稱台美關係史上最佳，賀錦麗卻只副總統稱賴清德為「對等官員」，不肯用正式官銜稱呼「副總統」，不只戳破蔡政府的大內宣，也傷了台灣人的心。

趙少康說，除了高階官員在國際象徵性會面，對中華民國參與WHA、環保氣候組織、聯合國以及台美經貿協議也應該釋出更多實質利益，才能讓大家堅信，美國確實是可靠的戰略夥伴。