快訊

春節大紅包今開16組 「這家店」三天內兩度開出百萬

澳網／馬拉松對決大逆轉！納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸嗆「台灣哪來副總統」 趙少康：不要玻璃心

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中共外交部發言人趙立稱「台灣是中國的一個省，哪來什麼副總統」，中廣董事長趙少康對此表達強烈抗議。圖／取自趙少康臉書
中共外交部發言人趙立稱「台灣是中國的一個省，哪來什麼副總統」，中廣董事長趙少康對此表達強烈抗議。圖／取自趙少康臉書

中共外交部發言人趙立稱「台灣是中國的一個省，哪來什麼副總統」，中廣董事長趙少康對此表達強烈抗議。趙少康表示，中華民國的既存事實在主權及治權上都無可否認，台灣2300萬人應獲得國際的充份尊重、平等對待。請趙立堅尊重中華民國副總統及美國副總統會面的事實，不要玻璃心。

趙少康表示，中共一昧打壓臺灣國際空間，無助兩岸關係，高度與智慧都不是大國風範；用輕篾的言論處理兩岸關係，只會升高台灣人的憤怒與仇恨值。

另一方面，趙少康表示，民進黨不斷宣稱台美關係史上最佳，賀錦麗卻只副總統稱賴清德為「對等官員」，不肯用正式官銜稱呼「副總統」，不只戳破蔡政府的大內宣，也傷了台灣人的心。

趙少康說，除了高階官員在國際象徵性會面，對中華民國參與WHA、環保氣候組織、聯合國以及台美經貿協議也應該釋出更多實質利益，才能讓大家堅信，美國確實是可靠的戰略夥伴。

趙少康

延伸閱讀

春節前傳蛋荒 趙少康批農委會：真是混蛋

影／鬧蛋荒！ 趙少康痛批：農委會混蛋

影／「美好的夜晚」聊啥？ 趙少康：氣氛輕鬆聊禿頭

韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣聯合發文 為國民黨加油

相關新聞

陸嗆「台灣哪來副總統」 趙少康：不要玻璃心

中共外交部發言人趙立稱「台灣是中國的一個省，哪來什麼副總統」，中廣董事長趙少康對此表達強烈抗議。趙少康表示，中華民國的既...

陸外交部譏無副總統 國民黨酸：可至我總統府官網查閱

針對中國大陸外交部指「哪來什麼副總統」相關發言，國民黨文傳會主委凌濤今天嚴正聲明，中華民國為主權獨立國家，自1912年創...

賴清德返抵國門：世界眼中台灣無分藍綠 感觸深刻

副總統賴清德完成為期五天的出訪行程返抵國門，賴透過臉書，發布一段回程在飛機上的談話表示，在為期六天共2萬9713公里的行...

賴清德出訪宏都拉斯行程結束返國 向媒體揮手致意

副總統賴清德以總統特使的身分出訪宏都拉斯之行圓滿完成，賴清德率團搭乘專機今晚抵台，專機在晚間8時44分降落在桃園機場，專...

國民黨：中華民國正、副總統合法性不容大陸置喙

針對中國大陸當局所謂「哪來什麼副總統」相關發言，國民黨今天表示，中華民國自創建以來，就設有總統職務；依據「中華民國憲法」...

議員提名人爆酒駕惹議 民眾黨急修規定祭嚴格條款

網紅四叉貓爆料，指台灣民眾黨提名參選議員的林致兵和陳品杰有酒駕前科。對此，民眾黨今天透過聲明表示，堅決酒駕零容忍，決議參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。