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陸外交部譏無副總統 國民黨酸：可至我總統府官網查閱

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
副總統賴清德。記者季相儒／攝影
副總統賴清德。記者季相儒／攝影

針對中國大陸外交部指「哪來什麼副總統」相關發言，國民黨文傳會主委凌濤今天嚴正聲明，中華民國為主權獨立國家，自1912年創建以來，就設有總統職務，而自1948年行憲以來，更有總統專章規定總統、副總統職權，自1996年開始，總統、副總統更是透過中華民國自由地區全體人民直選產生，落實民主憲政。中國大陸人士可以至我總統府官網查閱，以免因不察事實而有失儀節。

凌濤指出，雖然海峽兩岸自1949年隔海分治，但中華民國存在的事實不容視而不見。兩岸「互不承認主權，互不否認治權」，是兩岸過去數十年來得以維持和平，以及互動發展的基礎。

凌濤表示，中國國民黨創建中華民國，矢志捍衛國權，保障民權，永遠不變。而依據「中華民國憲法」選舉產生的總統、副總統，權威性與合法性不容大陸當局置喙。此外要特別提醒，只有「中華民國副總統」是全稱與正確說法，沒有所謂「台灣副總統」。

凌濤認為，維持台海的和平、繁榮與穩定是兩岸人民共同的願望，也是兩岸共同利益所在。國民黨嚴正譴責任何挑起兩岸對抗情緒、傷害中華民國的惡意發言，也呼籲相關人士自重，而後人重之。

凌濤 國民黨

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