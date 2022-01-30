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確診移工在北車大廳待近5小時 當時有2400人接種莫德納

憂心遭匡列衍生逃避心態　實聯制「假動作」多

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影
高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影

高雄有男子獨自到餐廳吃生日餐，因與確診者相隔半小時入店，經實聯制線索，被市府衛生局要求居家隔離14天；雖然實聯制在追蹤時起作用，隨著匡列者增加，恐懼氣氛蔓延，也衍伸出部分民眾逃避「實聯制」心態，甚至有人到餐廳內用時，刻意做「假動作」，不願落實實聯制而呼攏店家。

高雄疫情升溫，高雄市政府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施；面對加嚴措施，餐飲業者也繃緊神經，連鎖簡餐店吳姓女店員說，以前顧客逃避實聯制的花樣很多，會故意出示之前的實聯制紀錄，或到簡訊介面卻未按傳送訊息。

為防客人假動作，連鎖簡餐店吳姓女店員說，檢查顧客實聯制訊息時，除了確保簡訊送出之外，最快的方式就是看實聯制場所代碼的末三碼，就能確保顧客有落實實聯制。

吳姓女店員還說，實聯制主要仍針對成年人入內用餐，若家庭用餐，家庭只要有人代表，不會要求幼童或年紀較小顧客要配合實聯制，若民眾未帶手機，可用手寫登記，手寫較難查證顧客留下訊息的真偽，倘若顧客不願配合，店家有權不替該客人服務或入店用餐。

除客人假動作，有時店家忙碌，檢查實聯制也可能疏漏。韓式料理店方姓女店員說，若染疫顧客入內用餐，導致店家成為確診者足跡，餐廳不僅會暫停營業，員工自身也會面臨染疫風險，還可能會挨罰，貪圖一時便利，疏忽造成的代價太大，這對店家而言，不太願在防疫上抱持僥倖心態。

方姓女店員還說，台灣對抗疫情已長達2年，多數顧客都養成實聯制習慣，不願配合的情況較少，且不只店家會要求，甚至有些顧客也會一同監督，若顧客入店沒實聯制，也會挺身而出，出面提醒。

高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影
高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影
高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影
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高雄疫情升溫，市府針對餐飲場所防要求落實實聯制、量體溫、離開位置需戴口罩等防疫措施。記者陳弘逸／攝影
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實聯制 疫情 衛生局

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