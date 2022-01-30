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賴清德返抵國門：世界眼中台灣無分藍綠 感觸深刻

聯合報 / 記者蔡晉宇丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德出訪行程圓滿達成，將於今天晚上返抵國門。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德出訪行程圓滿達成，將於今天晚上返抵國門。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德完成為期五天的出訪行程返抵國門，賴透過臉書，發布一段回程在飛機上的談話表示，在為期六天共2萬9713公里的行程中，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓人感觸特別深刻。賴清德返抵國門後，一下機隨即致電蔡英文總統報平安，蔡總統也以感謝特使團這次出訪作為回應。

賴清德指出，這次擔任蔡英文總統特使出訪宏都拉斯的任務圓滿達成，特使團參加宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮，致上來自台灣蔡總統以及人民的誠摯祝賀，也讓兩國邦誼更加鞏固。

賴清德說，這次出訪宏都拉斯，途中過境美國，因為防疫因素，在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊，一起關心國際情勢，更代表蔡總統，向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意。

賴清德表示，在卡斯楚的演說中，從她點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題，抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題，自己深刻感受，台灣真是一個幸福的國度，他們所關心的問題，台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一度過。

賴清德指出，現在台灣在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良，帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping！」的信念，要讓世界知道台灣有能力為世界付出，更願意貢獻自身的力量。

賴清德說，台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果，感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘，士人商家協力奮鬥，醫療人員站在第一線，國軍保家衛土，以及榮民早期的開山鑿路，各行各業都在自己的崗位上，競競業業、踏實努力，不分先來後到，都在打造台灣成為大家共同的家，為了這個家，國人一定要團結努力，繼續前進。

賴清德表示，台灣一代一代的傳承，台灣的未來也將慢慢要傳承到年輕朋友的手上。年輕朋友們渴望求知，渴望求變，渴望讓台灣跟世界接軌；更美好的台灣和世界，需要更多年輕人的參與。

賴清德指出，稍早飛機接近台灣上空時，從窗外俯瞰美麗的福爾摩沙，心中有無限感動，這份心情特別分享給所有在這塊土地上共同生活的國人，也要感謝特使團成員與所有工作夥伴，還有各駐館處的同仁們，為了國家奔波付出。

農曆新年將至。賴清德表示，因受疫情影響，勢必有許多人沒辦法回家與家人團圓，尤其是堅守防疫崗位的第一線人員犧牲奉獻，台灣才能有相對平安的年節，「你們是台灣此刻最重要的支柱，謝謝你們」。

賴清德說，假期已經開始，相信大家都很期待春節，但請大家出外時注意安全，並做好個人防護措施，落實防疫措施，才有快樂的團圓，祝大家新年快樂、闔家平安健康。

賴清德 宏都拉斯 美國

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