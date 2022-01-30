蔡總統春節談話：對疫情戒慎不恐慌 新年團結繼續加油

今天是小年夜，蔡英文總統透過錄製影片，發表農曆春節談話。蔡總統表示，要向全體國人同胞，以及全球過農曆新年的好朋友拜個早年，春節假期已經開始了，首先要感謝所有堅守崗位的軍、警、消防、海巡，以及醫護同仁，還有中油、台水、台電等民生事業夥伴，以及正在值班的超商店員、快遞司機、外送員，和許多持續提供服務的朋友，感謝大家讓國人能夠安心、順利的過年。

蔡總統指出，過去的一年台灣有許多挑戰，大家都團結克服，疫情三級警戒期間國人相互提醒，非必要別出門，防堵了疫情、保護了彼此；大家也都配合接種疫苗，在短時間大幅提升了疫苗覆蓋率；面對百年大旱，大家節約用水、開發水源，也把握機會清淤疏濬，化危機為轉機；在公投時候，大家共同決定國家發展方向。

蔡總統說，在國人團結努力下，台灣在經濟上也有亮眼表現，現在台灣的出口已經連十八個月正成長，去年的經濟成長率突破百分之六，是十一年來的新高，接下來大家要一起繼續打拚，創造更豐碩的成果；也要感謝過去一年所有民主夥伴對台灣的支持，台灣會持續深化和各國的交流，大步走向世界。

蔡總統表示，面對疫情的挑戰要沈著因應，戒慎而不恐慌，要謝謝所有為防疫工作打拚的朋友，也請大家盡快接種疫苗，為防疫貢獻一臂之力。在春節假期，也請國人持續注意疫情資訊，做好防疫措施，保護自己也保護他人。蔡總統最後勉勵國人，新的一年繼續加油，祝福大家虎虎生風，並分別用國語、閩南語、客家語以及馬祖閩東語等四種語言，祝國人新年平安、新年恭喜、新年快樂。