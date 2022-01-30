賴清德與譚美熱線 譚美盼訪問台灣及農業交流

副總統賴清德今天在舊金山與民主黨參議員譚美（Ladda Tammy Duckworth）熱線通話，並稱譚美為美國國會中重要的挺台成員。他也指出，去年當台灣因為中國因素無法對外取得疫苗，譚美不但積極主張拜登政府應對台灣提供疫苗，同時還親自到台灣宣布美國將捐贈台灣疫苗，他代表蔡英文總統與政府再次向譚美致上謝意。

去年6月，譚美與兩位美國聯邦參議員蘇利文、昆斯搭乘美軍C-17運輸機飛抵台灣松山機場，並在機場會晤了蔡英文總統，當時譚美特別強調「台灣不會孤單」。

今天譚美表示，可以與賴清德通話是她的榮幸，也希望可以訪問台灣，賴清德則表達歡迎，也請譚美及美國國會繼續支持台灣對美展開更深度的經濟合作、貿易合作。

譚美也提到，除了半導體、科技方面的合作，她所在的伊利諾州也是美國的農業州，因此她也有興趣針對農業與台灣展開交流。

據轉述，曾經服役的譚美也提及國防議題，雙方同意應持續強化台美安全合作，提升台灣的防衛戰力。