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柯建銘質疑馬英九是否敢走進義光教會 馬辦拿林義雄打臉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
2014年馬英九曾到義光教會探視民進黨前主席林義雄，並留下卡片。圖／馬英九辦公室提供
2014年馬英九曾到義光教會探視民進黨前主席林義雄，並留下卡片。圖／馬英九辦公室提供

民進黨立法院黨團總召柯建銘質疑前總統馬英九是否敢走進義光教會或鄭南榕紀念館，馬英九辦公室今表示，2014年馬英九曾到義光教會探視民進黨前主席林義雄，還留下卡片，新聞都有報導，柯建銘連基本事實都搞錯，麻煩請柯總召先把相關資訊搞清楚再來講。

馬辦表示，馬英九過去曾代表政府向白色恐怖受難者致意，每年都向二二八家屬致意，也沒看到柯建銘有稱讚馬英九具備全民總統的身分與高度。

馬辦反問，大過年的，柯建銘難道不覺得無時無刻都在搞政治，是會惹人反感的嗎？如果要這樣問，那請問柯建銘，去看過被蔡政府查水表的教授蘇宏達以及無辜民眾嗎？看過被「東廠」促轉會前副主委張天欽說要惡搞的新北市長侯友宜嗎？

馬辦呼籲柯建銘，有空講這些政治語言，不如去監督農委會解決蛋荒，只搞政治，不管民生，連年都不讓民眾好過嗎？

柯建銘 馬英九

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