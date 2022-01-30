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影／李乾龍教年菜泡椒魚 江啟臣歪樓：我只聽過泡妞

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前秘書長李乾龍教國民黨前主席江啟臣做年菜，其中一道「年年有餘」（泡椒魚），江啟臣開玩笑說：「我只有聽過泡妞，沒有聽過泡椒」。圖／取自江啟臣影片畫面
國民黨前秘書長李乾龍教國民黨前主席江啟臣做年菜，其中一道「年年有餘」（泡椒魚），江啟臣開玩笑說：「我只有聽過泡妞，沒有聽過泡椒」。圖／取自江啟臣影片畫面

今天是小年夜，國民黨前主席、立委江啟臣偕同國民黨前秘書長李乾龍一起做年菜。李乾龍開出三道菜單，包含「十全十美」（素什錦）、「節節高」（筍乾控肉）、「年年有餘」（泡椒魚）。江啟臣開玩笑說：「我只有聽過泡妞，沒有聽過泡椒」，惹得李乾龍大笑。

江啟臣說，過去他擔任主席時，李乾龍幫他最多，所以今年做年菜，李乾龍擔任大廚，他要來當的「幫廚」，「換我來幫他」。

李乾龍說，「十全十美」是一到功夫菜，要考驗「阿臣師」的刀工，其中的材料豆干要先「片成三片再切成絲」，讓江啟臣當場傻眼，還說，「我切的時候就不要帶到鏡頭了」。切完李乾龍只給及格邊緣的60分，江啟臣還抱怨步驟太複雜，已經是幫廚的他還要再請一個幫廚來幫忙。

李乾龍說，前總統馬英九當年要選總統的時候，也有到他家來。江啟臣則回應，「可是我今天是來做菜，我沒有說要選總統喔，不要亂講喔！」李乾龍則酸回：「2024沒有你的機會啦」，說完兩人當場大笑。

兩人做好泡椒魚後，由李乾龍親自淋上花椒油，已經在餐桌上就定位的國民黨前組發會主委李哲華還問：「要不要點火？」

上菜完畢後，江啟臣、李乾龍偕同李哲華、國民黨副祕書長王育敏、中常委李德維、國民黨國際部前主任李大中、江啟臣辦公室前發言人詹為元、吳亮儀一同祝福大家，「2022幸虎啟程、新年快樂」。

李乾龍 江啟臣 國民黨

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