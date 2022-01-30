蔡總統肯定蔣經國 柯建銘：馬英九敢進鄭南榕紀念館？

蔡英文總統因到經國七海文化園區肯定前總統蔣經國反共，引發朝野議論。民進黨立法院黨團總召柯建銘今指出，看到蔡英文總統以全民總統的身份及高度，到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走？「但要問，不知道有沒有機會看到馬英九前總統敢走進義光教會或鄭南榕紀念館？」

柯建銘在臉書指出，「國民黨現在是我超級粉絲（Super fans），每天關注我的臉書，怕我批評他們什麼？造成我『不講話時』不知我在想什麼？我『講話時』會集體抓狂的怪異現象，國會奇景！」

「其實最沒有資格談轉型正義的是國民黨。」柯建銘指出，1978年，美麗島事件前一年，40多年前他正在日本讀書，那年讓他最印象深刻的是，主張改革開放的鄧小平訪問日本，當天他正好去羽田機場迎接台灣來的留學生，看到載鄧小平的飛機降落跑道，八年抗日戰爭，中國人死了多少人？中、日是誓不兩立的世仇，鄧小平居然踏上日本國土，下榻「日本四谷國家迎賓館」，歷史的破冰，何等大事！全球震驚！

柯建銘說，再遠一點，歷史場景有清聖祖康熙皇帝，6次南巡江南時，多次祭拜明太祖朱元璋陵墓，明孝陵，立碑「治隆唐宋」的歷史典故，況且大清開國皇帝努爾哈赤的先祖也是被明軍所殺的。

柯建銘表示，另外讓人無法接受的是「時代力量」在總預算提的司30-1主決議文：爰提案請總統府會同促轉會，針對蔡英文總統於「七海園區」暨「蔣經國總統圖書館」開幕致詞之妥適性進行研議，「提出書面檢討報告」。

柯建銘生眼睛第一次看到，總統的言論，時代力量要審？這是什麼時代？與國民黨之道歉說相互輝映，這豈只是時代的墮落，「邱顯智委員、陳椒華委員，我想黃國昌亦不敢主張如此才對。」

2016年民進黨重返執政，柯建銘表示，國會過半，歷史的契機出現了，當年曾言，此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？

柯建銘指出，在「青島東路3號」曾是警總看守所、國防部軍法處，不義遺址的國會辦公室已25年的我，當然有歷史的責任感、壓迫感，領銜提出的「不當黨產處理條例」、「促進轉型正義條例」及行政院版「政治檔案法」，分別於2016年7月、2017年12月、2019年7月三讀通過，只剩最後法案「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」還財於政治受難者。

柯建銘表示，沒有真相，就沒有和解、歷史是可以原諒，「但不可以忘記，轉型正義最後的目的是追求社會之和解。」