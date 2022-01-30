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賴清德與川普國安顧問視訊 談台灣如何減少對中依賴

聯合報 / 記者丘采薇／舊金山即時報導
副總統賴清德與與川普政府的國安團隊視訊會談。圖／總統府提供
副總統賴清德與與川普政府的國安團隊視訊會談。圖／總統府提供

副總統賴清德把握最後在舊金山的白天，排滿視訊對談。他今天與川普政府的國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）、副國安顧問博明（Matt Pottinger）及白宮國安會中國事務主任特檳（Matt Turpin）進行視訊會談，其中提到經濟多元化，包括在經濟領域，如何協助台灣減少對中國的依賴。

駐美代表蕭美琴表示，會談共談了一個小時，提到台灣在國際經濟供應鏈上，扮演重要的角色，美國也一直支持台灣進一步發展跟其他民主理念相近國家的經濟合作，同時也透過經濟合作跟經濟發展，促成台灣社會有更強的韌性，來面對國際上的波動及挑戰。

至於經濟領域如何減少對中國的依賴？蕭美琴表示，會中提醒，例如中國以經濟手段對立陶宛施壓，同樣這些手段也針對台灣，要注意軍事之外，這些經濟和政治上的壓力，台灣要建立一定的韌性。

不過，賴清德對台灣很有信心，他認為中國對台灣也是有所依賴，是長期非常複雜的經濟關係，執政團隊非常關心如何讓台灣利益最大化，讓台灣經濟更強，成為國際供應鏈不可或缺的一部分，也強化台灣的戰略價值。

被問到這次賴清德前後過境美西兩大城市的收穫，蕭美琴說，其實拚外交不外乎加深彼此間的認識與了解，還有共同利益及價值的凝聚，所有互動和對話，不外乎就是安全、經濟及價值等，而價值包涵民主自由，防疫、醫療、衛生領域，這次對於各方面相互進一步了解，她認為相當有成果。她也說，國內因為疫情關係，近年來缺少高層互訪，這次透過副總統到美國來，讓美國政要進一步了解台灣，是非常好的機會。

國安會 美國

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