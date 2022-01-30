不執著選北市長？藍黨務人士：羅智強會通盤思考各選項

國民黨台北市議員羅智強確定不再角逐市議員連任，但是否堅持參選台北市長出現彈性。與羅熟識的黨務人士表示，羅目前就是先沉澱一下，等年後傾聽各界意見後再做決定，所有選項都有可能，但也可能2022根本沒有任何戰場。

該黨務人士指出，點名、勸進、支持羅智強參選台北市長、高雄市長與桃園市長的聲音一直都有，羅也都了然於胸，只是各城市勸進力量，以及可能遇到的挑戰與難處也都各不相同，情況複雜，羅現在並沒有做最後的決定。

該黨務人士坦言，羅智強最後要不要參選2022縣市長選舉？要在哪裡參選？不全然能操之在他，台北耕耘這麼久，其他縣市的縣市長也不是羅說想去選就能去選，黨的態度也要思考，還有一些要琢磨地方，相關決定不是一件容易的事情。

對於花蓮縣立委傅崐萁點名羅智強是「工具型戰將」，該黨務人士說，這對羅或許是種肯定，但相對也會對羅在最後決定過程，造成一定困擾，羅對各種參選可能性都不排除，但也可能最後什麼都沒有要選。

黨務人士指出，羅智強現在主要把心思放在3件事情：第一是繼續推動已有120個黨籍民代加入的希望公車串聯；第二個是籌備接下來的400公里徒步縱走，希望從中醞釀出不一樣的路來；第三則是寫作他與各縣市不同的故事。

黨務人士說，羅智強現在正嘗試一個新的走法，努力做的3件事情都非常正能量，他做的很快樂，選舉的決定就再晚一點再思考。