國民黨年後啟動縣市長提名　台北、南投、基隆首波推動

備戰年底縣市長選戰，國民黨農曆春節過後就將通過2022公職選舉提名辦法，啟動提名作業。最受矚目的縣市長選舉提名，也將大抵以三大區塊做為原則提名順序，黨務人士表示，台北市、基隆市與南投縣等縣市長候選人可望第一波提名。

黨務人士指出，縣市長選舉提名最優先處理的縣市，可望為目前非國民黨執政縣市，或是國民黨執政縣市，但縣市長以將兩任屆滿須換人接棒參選，而選將人選已幾近定於一尊，且可能勝選縣市，像是基隆市、台北市、南投縣等縣市。

此外，包含桃園市與新竹市等可能拿回執政權縣市的縣市長候選人，也會在最優先提名縣市之列，讓相關縣市年底選戰布局能盡快一致對外。

而第二階段縣市長候選人提名，則會以對國民黨而言，像是高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣等選情較艱困的縣市，讓年底選戰母雞盡快浮現，穩住相關縣市議員、村里長選舉選戰步驟，盡力求勝。

最後一波提名縣市，才會以目前由國民黨執政，且現任縣市長將爭取連任縣市，讓現任縣市長先專心推動施政，不用急於投入選戰，畢竟好的政績就是爭取連任最好的保證。

但黨務人士也提到，爭取連任縣市中，部分如金門縣等可能出現挑戰者的縣市，還是會先啟動協調作業，「不會絕對現任優先」。至於像是新北市、台中市與雲林縣等現任者具明顯優勢，直接提名較無爭議的縣市，就不用急著馬上完成提名。

黨務人士表示，農曆春節過後，就會加快處理2022縣市長等公職選舉提名作業，而提名會盡量以協調代替正式初選，避免公開初選過程先造成黨內紛爭與疙瘩，最重要是要推出最強棒的人選，讓黨能一致對外。

配合2022公職提名辦法年後將出爐，屆時也將成立由黨主席朱立倫主責的提名小組，負責候選人資格審查與提名流程；以及成立由黨秘書長黃健庭主責的選戰策略小組，會邀卸任縣市首長、有縣市首長選舉經驗參與選戰決策與整合工作。