總統令趕年前發布 春節期間即適用酒駕新法

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
「酒駕三法」總統令昨天公布，將在明天正式生效。圖／取自總統府官網
「酒駕三法」總統令昨天公布，將在明天正式生效。圖／取自總統府官網

立法院24日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」修正案，提高酒駕刑責。不僅酒駕肇事併科罰金從100萬元提高到300萬元，10年內兩度酒駕的累犯，將公布姓名、照片違法事實，以遏阻酒駕歪風。總統府昨天公布總統令，相關修法將在明天生效，民眾春節期間開車上路，即適用刑罰更嚴格的酒駕新規範。

立法院三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布。立法院臨時會28日散會，立法院咨文當天送出，經相關行政首長副署後，蔡英文總統同日即公布總統令。由於例如產創條例等修法，蔡總統尚未公布，「酒駕三法」也成為這次立院臨時會三讀通過的法律案中，最快生效的三案，頗有政府以高行政效率宣示打擊酒駕之意味。

依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自總統公布或發布之日起算，至第3日起發生效力。因此三項修法總統令公佈時間為28日計算，新法將在明天正式生效上路。

酒駕 立法院 行政院

延伸閱讀

小心恐龍出沒劍湖山！春節出遊生肖屬虎只要99元

拚當億萬富豪！「大樂透」春節加碼連開15天 各期獎號看過來

台東男子疑涉肇逃、酒駕致人於死 今晚裁定聲押獲准

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

相關新聞

2024大選賴清德對手？侯友宜：努力為人民做事

副總統賴清德在宏都拉斯時間27日參加新總統卡斯楚的就職典禮，與美國副總統賀錦麗「互動」成焦點。新北市長侯友宜被外界認為是...

過境美國一路相陪 賴清德感謝AIT主席莫健

副總統賴清德結束宏都拉斯行程之後飛抵美國舊金山，在下榻飯店以視訊方式與舊金山僑界連線，分享此行心得。賴清德在會中特別感謝...

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

對於民眾黨市議員參選人林致兵爆出有酒駕前科，民眾黨主席柯文哲今天說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。民...

總統令趕年前發布 春節期間即適用酒駕新法

立法院24日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」修正案，提高酒駕刑責。不僅酒駕肇事併科罰金從100...

陳以信下周將訪美 陳學聖：碰得到駐美代表蕭美琴？

立法院國民黨籍外交委員會召委陳以信昨天在駐英代表謝武樵陪同下，拜會英國國會，下週還將轉往美國華府拜會聯邦參、眾議員與行政...

推銷育兒政策 蔡總統學泡奶、做奶嘴鍊當神隊友

總統蔡英文今天在臉書指出，政府會繼續當民眾的神隊友，包含育兒津貼今年提升到新台幣5000元、第二胎提升到6000元等；她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。