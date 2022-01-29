總統令趕年前發布 春節期間即適用酒駕新法

立法院24日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」修正案，提高酒駕刑責。不僅酒駕肇事併科罰金從100萬元提高到300萬元，10年內兩度酒駕的累犯，將公布姓名、照片違法事實，以遏阻酒駕歪風。總統府昨天公布總統令，相關修法將在明天生效，民眾春節期間開車上路，即適用刑罰更嚴格的酒駕新規範。

立法院三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布。立法院臨時會28日散會，立法院咨文當天送出，經相關行政首長副署後，蔡英文總統同日即公布總統令。由於例如產創條例等修法，蔡總統尚未公布，「酒駕三法」也成為這次立院臨時會三讀通過的法律案中，最快生效的三案，頗有政府以高行政效率宣示打擊酒駕之意味。

依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自總統公布或發布之日起算，至第3日起發生效力。因此三項修法總統令公佈時間為28日計算，新法將在明天正式生效上路。