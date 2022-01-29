快訊

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

財神爺呢？大樂透頭獎摃龜 14人中春節大紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳以信下周將訪美 陳學聖：碰得到駐美代表蕭美琴？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

立法院國民黨籍外交委員會召委陳以信昨天在駐英代表謝武樵陪同下，拜會英國國會，下週還將轉往美國華府拜會聯邦參、眾議員與行政部門。不過與陳以信有私交的前立委陳學聖今也在臉書質疑，屆時陳以信碰得到駐美代表蕭美琴

陳學聖表示，陳以信是國民黨國際事務重要負責人，角色有點像當年蕭美琴；過去蕭以立委身份進行政黨外交，爭取國際認同，現在蕭與陳以信角色互換，陳以信訪英行駐英代表謝武樵除做必要聯繫，還全程陪同，到了華府蕭會比照辦理？

陳以信昨天拜訪英國國會，除與下議院副議長伊凡斯會面，並與台英國會小組共同主席、下議院議員史都華與上議院議員布倫卡斯拉勳爵會談，就近期台英關係廣泛交換意見，史都華還親自導覽西敏寺國會大廈。

陳以信此行，也代表國民黨主席朱立倫向英方表達重視台英關係之意，並期待日後英國國會議員若訪台，也能與國民黨交流。

陳以信 國民黨 陳學聖 蕭美琴

延伸閱讀

賴清德到舊金山視訊裴洛西 提到「美國競爭法案」

賴清德線上會晤國務院官員？蕭美琴：不方便評論

不斷被點名2022 蕭美琴：選舉的事不用想我了

蔣經國先生逝世34週年紀念 陳以信：我們一定繼續努力

相關新聞

2024大選賴清德對手？侯友宜：努力為人民做事

副總統賴清德在宏都拉斯時間27日參加新總統卡斯楚的就職典禮，與美國副總統賀錦麗「互動」成焦點。新北市長侯友宜被外界認為是...

過境美國一路相陪 賴清德感謝AIT主席莫健

副總統賴清德結束宏都拉斯行程之後飛抵美國舊金山，在下榻飯店以視訊方式與舊金山僑界連線，分享此行心得。賴清德在會中特別感謝...

民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

對於民眾黨市議員參選人林致兵爆出有酒駕前科，民眾黨主席柯文哲今天說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。民...

陳以信下周將訪美 陳學聖：碰得到駐美代表蕭美琴？

立法院國民黨籍外交委員會召委陳以信昨天在駐英代表謝武樵陪同下，拜會英國國會，下週還將轉往美國華府拜會聯邦參、眾議員與行政...

推銷育兒政策 蔡總統學泡奶、做奶嘴鍊當神隊友

總統蔡英文今天在臉書指出，政府會繼續當民眾的神隊友，包含育兒津貼今年提升到新台幣5000元、第二胎提升到6000元等；她...

議員被提名人爆酒駕紀錄 民眾黨：送中央委員會討論

網紅四叉貓在臉書爆料，指台灣民眾黨提名參選議員的林致兵和陳品杰有酒駕前科。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，初選機制只要求繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。