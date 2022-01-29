陳以信下周將訪美 陳學聖：碰得到駐美代表蕭美琴？

立法院國民黨籍外交委員會召委陳以信昨天在駐英代表謝武樵陪同下，拜會英國國會，下週還將轉往美國華府拜會聯邦參、眾議員與行政部門。不過與陳以信有私交的前立委陳學聖今也在臉書質疑，屆時陳以信碰得到駐美代表蕭美琴？

陳學聖表示，陳以信是國民黨國際事務重要負責人，角色有點像當年蕭美琴；過去蕭以立委身份進行政黨外交，爭取國際認同，現在蕭與陳以信角色互換，陳以信訪英行駐英代表謝武樵除做必要聯繫，還全程陪同，到了華府蕭會比照辦理？

陳以信昨天拜訪英國國會，除與下議院副議長伊凡斯會面，並與台英國會小組共同主席、下議院議員史都華與上議院議員布倫卡斯拉勳爵會談，就近期台英關係廣泛交換意見，史都華還親自導覽西敏寺國會大廈。

陳以信此行，也代表國民黨主席朱立倫向英方表達重視台英關係之意，並期待日後英國國會議員若訪台，也能與國民黨交流。