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民眾黨人士：酒駕參選人曾威脅黨中央 主管卻無能處理

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
對於民眾黨市議員參選人爆出有酒駕前科，民眾黨主席柯文哲說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。記者曾吉松／攝影
對於民眾黨市議員參選人爆出有酒駕前科，民眾黨主席柯文哲說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。記者曾吉松／攝影

對於民眾黨市議員參選人林致兵爆出有酒駕前科，民眾黨主席柯文哲今天說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。民眾黨人士表示，此事件有兩大重點，首先是林致兵操守確實可異，甚至曾出言威脅過黨中央；再者，黨內早就知道林致兵有酒駕紀錄，被交辦處理的黨務主管卻無能面對，導致最終賠上的還是整個黨的聲譽。

民眾黨人士指出，林致兵有酒駕案底的事情，高內高層早就知悉，柯文哲口中的「小雞擂台」黨內也確實舉辦過，但當時林表現公認欠佳，在擂台賽結束後，黨內曾探詢，若最後因此不予提名，是否能接受？不料，林致兵卻反過來威脅「若不提名，自此將運用自己的資源，和民眾黨作對到底」等語，相關行徑令人錯愕。

民眾黨人士表示，這起提名爭議反映出的是黨內提名規章的不完整，與相關黨務主管的不作為、怠忽職守。根據民眾黨提名規章，確實未排除拿得出良民證、但有酒駕紀錄者投入參選，制度漏洞形同讓有心人有機可趁。

民眾黨人士批評，柯文哲知悉情況後，曾交代秘書長謝立功好好處理該案，但謝立功、組織部黨務主管卻陷在依據現行規章一切合乎規範的死胡同裡，眼睜睜看著炸彈爆炸，缺乏魄力結果，倒頭來傷害的還是民眾黨。

該人士說，今天有黨代表陸續發現此問題展開自救，已有連署召開臨時黨代表大會的相關討論在醞釀中，希望藉由開會修改規章，讓制度完整，避免類似問題再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民眾黨 酒駕 柯文哲

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