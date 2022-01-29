過境美國一路相陪 賴清德感謝AIT主席莫健
副總統賴清德結束宏都拉斯行程之後飛抵美國舊金山，在下榻飯店以視訊方式與舊金山僑界連線，分享此行心得。賴清德在會中特別感謝美國在台協會（AIT）主席莫健，他說，莫健是台灣的好朋友，過去數十年來的外交生涯，都非常關心台灣、支持台灣，無論是蔡英文總統或是他過境美國時，莫健都全程陪同，同時也透過他本人的影響力，請美國提供台灣政府許多協助。因此特使團此行過境洛杉磯及舊金山時，都能得到安全、舒適、方便的過境禮遇。
賴清德說，此次他擔任蔡總統特使，前往友邦宏都拉斯共和國，代表中華民國台灣參加該國第一位女總統卡斯楚的就職典禮。去年台灣與宏都拉斯建交剛好滿80周年，多年來彼此共同扶持，走過很多辛苦歲月。宏都拉斯始終堅定支持台灣，替台灣在國際上發聲，台灣也提供協助，解決宏都拉斯許多問題。
賴清德說，卡斯楚在競選時曾表示，如果當選，會與台灣斷交，並與中華人民共和國建交；因此，特使團此行的訪問也特別受到國際矚目。不過他要告訴大家，蔡總統領導有方，加上所有外交同仁的用心與努力，過去數十年來，無論是哪一個政黨執政，我國都與宏國建立了良好的邦誼，彼此間也都有很好的基礎。
賴清德說，此行在疫情期間到訪宏都拉斯，充分展現了我國的誠意，特使團因此受到熱烈歡迎。他舉例，啟程時有宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）送機，過境洛杉磯時，有宏國駐洛杉磯總領事里維拉（Maria Fernanda Rivera）前來接機。抵達宏都拉斯時，則由宏國副總統李薇拉（María Antonia Rivera）至機場迎接。
賴清德表示，此行過境美國，美國政要對於台灣站在面對中國威脅的第一線，相當關心。不過，美國和國際社會都很肯定、讚許台灣對民主的堅持，「我們並未因中國威脅而放棄主權，或犧牲民主、自由、人權。」他認為，2020年總統大選中，能得到人民817萬票的支持，表示不只政府堅持原則、價值，民眾也一樣表現出勇氣、冷靜、理性、團結合作、民主、自由、人權等價值，就是台灣的本質。
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