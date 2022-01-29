被爆料有酒駕紀錄 民眾黨議員擬參選人臉書貼道歉文

民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵被爆料有酒駕紀錄，身兼黨主席的台北市長柯文哲今受訪表示，因初選條件中，沒有一條是8年前有酒駕紀錄要排除，他主張辦「公開擂台」，有問題的候選人大家就辦公開擂台，面對輿論的檢驗。林致兵今天在臉書貼出道歉聲明，表示願接受外界監督及檢驗。

林致兵臉書貼文指出，首先和社會大眾及媒體朋友致歉，新春期間因他酒駕事件造成社會波盪及媒體困擾。再來，也要向黨內同仁及黨員致歉，因他自己過去錯誤的行為造成黨內的不安及爭議。

林致兵表示，針對2014年違規酒駕的事件，對於8年前犯下的嚴重錯誤深感愧疚並致上最大歉意，也願意接受來自各界的批評及指責。

林致兵說明，一開始用「開單」二字向大家道歉，但絕對沒有刻意要把酒駕緩刑粉飾成開單，2014年初犯被判緩刑，繳了罰金之後，一直不斷提醒自己絕不再犯，這八年確實有做到，也一直跟身邊親友宣導反酒駕，過去犯下錯誤的行為的確是事實，現在他向社會大眾誠心道歉，也願意接受大家的監督和檢驗。

其次，關於加盟事業體系的爭議，林致兵與律師整理相關資料，近期內將對外界及媒體先進說明，絕不迴避。最後再次向社會大眾致上最深的歉意，也祝各位新春愉快，平安喜樂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康