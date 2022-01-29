跟進北市升2.5級警戒？侯友宜：落實防疫就能守住疫情

台北市長柯文哲昨天宣布規畫升2.5級的相關防疫措施，被問及新北是否會跟著升級，新北市長侯友宜表示，只要大家落實防疫規定，相信可以守住疫情。針對柯文哲建議介接健保系統做疫苗護照，中央如果有要求一定配合。

侯友宜表示，只要大家落實防疫規定，相信可以守住疫情。隔壁有桃園跟台北的疫情，大家只要一起做好防疫，且民眾去年在新北嚴重疫情時，都養成防疫習慣跟觀念，落實防疫規定才是不二法門。

針對柯文哲建議介接健保系統，認為有無必要，侯友宜表示，中央如果有要求一定配合，例如八大行業跟保護兒童的地方，保護特殊場所跟兒童健康。

商品推薦