快訊

母打莫德納猝死 兒子：配合政府打疫苗只求一個公理

確診女逛Apple信義A13、遠百寶慶店 北市急發400封簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德到舊金山視訊裴洛西 提到「美國競爭法案」

聯合報 / 記者丘采薇／舊金山即時報導
副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供
副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供

副總統賴清德結束宏都拉斯行程後，今天到達舊金山，下午在下榻飯店與美國眾議院議長裴洛西舉行視訊對談，駐美代表蕭美琴稍早轉述會談內容，她表示，會談中，賴清德感謝裴洛西長期為台灣發聲，裴洛西近期也主導提出眾議院版本的「美國競爭法案」，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係的領域中持續合作。

蕭美琴說，裴洛西自己的選區就是舊金山周邊，裴洛西非常歡迎賴清德到訪，賴清德曾在兩年前到美國參加祈禱早餐會時，有和裴洛西見過面，今天對話中，賴清德推崇裴洛西長期積極為全球民主人權發聲，也是備受國際社會尊崇的人權捍衛者，請裴洛西繼續領導捍衛人權普世價值。

蕭美琴說，會談中，賴清德感謝裴洛西長期為台灣發聲，近期裴洛西也主導提出美國競爭法案，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係的領域中持續合作，今天談話的重點跟議題，包含安全領域、經濟領域及價值領域，這些是台美之間重要的利益和共同的價值。

蕭美琴說，裴洛西長期是台灣堅定的友人，今天裴洛西說，支持台灣參與國際組織，尤其是世界衛生組織（WHO），裴洛西也肯定台灣在防疫的表現，裴洛西透露，曾經親自對WHO秘書長表達，應該讓台灣參與WHO，以過去台灣防疫的表現，台灣參與缺一不可。

蕭美琴說，這個禮拜議會是休會，因此裴洛西回到選區，裴洛西說，因為疫情的關係，雖然很難面對面，但希望未來不管是在華盛頓還是台北，或透過視訊，還是有機會進一步跟賴清德交換意見。這次對話氣氛非常友善，感覺是兩個老朋友相見歡。

視訊過程中，賴清德特別拿出兩年前會面的照片，裴洛西也會心一笑，裴洛西看到照片，氣氛也輕鬆起來。

蕭美琴說，今天主要行程都在移動中，但也把握所有機會來跟美國各界有互動，明天早上也排了很多議員視訊，雖然明天是周六，傳統美國人周六不太開會，但大家都很期待跟賴清德交換意見。

副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供
副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供
副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供
副總統賴清德與美國眾議院議長裴洛西視訊會談。圖／總統府提供

裴洛西 賴清德 蕭美琴 WHO 台美關係 宏都拉斯 舊金山 美國

延伸閱讀

有圖！宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

賴清德抵達舊金山 支持者、抗議人士互相喊話

出席宏都拉斯總統就職 賴清德、賀錦麗各取所需

賀錦麗巧遇賴清德 私下更協助鞏固台灣與宏都拉斯邦交

相關新聞

2024大選賴清德對手？侯友宜：努力為人民做事

副總統賴清德在宏都拉斯時間27日參加新總統卡斯楚的就職典禮，與美國副總統賀錦麗「互動」成焦點。新北市長侯友宜被外界認為是...

為搶雞蛋東拼西湊 早餐店業者崩潰想問：捐血送蛋貨源哪來？

飼料漲價、天氣冷等各種因素，造成國內爆發雞蛋荒，尤其早餐店業者每天都要用大量雞蛋首當其衝，紛紛展開搶雞蛋大作戰，有業者跑到市場雜貨店排隊買限購10顆的雞蛋，東湊西湊只盼能營業，有人乾脆提早過年「放雞蛋假」，少數早餐業者則因平常有固定配合的蛋商，加上年節送禮不曾少，靠著好交情不受缺蛋衝擊，就連親朋好友都想來借蛋。

賴清德到舊金山視訊裴洛西 提到「美國競爭法案」

副總統賴清德結束宏都拉斯行程後，今天到達舊金山，下午在下榻飯店與美國眾議院議長裴洛西舉行視訊對談，駐美代表蕭美琴稍早轉述...

裴洛西與賴清德會談 堅定支持台灣參與世衛組織

副總統賴清德今天與美國美國聯邦眾議院議長裴洛西視訊會談，並以英文自在交換意見。裴洛西透露，曾親自向WHO秘書長表達台灣應...

郭崇倫會客室EP39｜享有絕對權威的最高法院大法官 立場傾向裁定美國未來？

八十三歲的美國聯邦最高法院自由派大法官布萊爾將於今夏本議期結束後退休，讓總統拜登獲得任職後第一次提名大法官的機會，得以實現任命首位非洲裔女性大法官的競選承諾。

影／參選台中市長？民眾黨蔡炳坤：扮演必要角色

年底九合一大選倒數，今天上午，台灣民眾黨公布台中市五席議員提名人，分別為：大里霧峰區江和樹、潭雅神區張睿倉、東南區林俊凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。