賴清德到舊金山視訊裴洛西 提到「美國競爭法案」
副總統賴清德結束宏都拉斯行程後，今天到達舊金山，下午在下榻飯店與美國眾議院議長裴洛西舉行視訊對談，駐美代表蕭美琴稍早轉述會談內容，她表示，會談中，賴清德感謝裴洛西長期為台灣發聲，裴洛西近期也主導提出眾議院版本的「美國競爭法案」，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係的領域中持續合作。
蕭美琴說，裴洛西自己的選區就是舊金山周邊，裴洛西非常歡迎賴清德到訪，賴清德曾在兩年前到美國參加祈禱早餐會時，有和裴洛西見過面，今天對話中，賴清德推崇裴洛西長期積極為全球民主人權發聲，也是備受國際社會尊崇的人權捍衛者，請裴洛西繼續領導捍衛人權普世價值。
蕭美琴說，會談中，賴清德感謝裴洛西長期為台灣發聲，近期裴洛西也主導提出美國競爭法案，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係的領域中持續合作，今天談話的重點跟議題，包含安全領域、經濟領域及價值領域，這些是台美之間重要的利益和共同的價值。
蕭美琴說，裴洛西長期是台灣堅定的友人，今天裴洛西說，支持台灣參與國際組織，尤其是世界衛生組織（WHO），裴洛西也肯定台灣在防疫的表現，裴洛西透露，曾經親自對WHO秘書長表達，應該讓台灣參與WHO，以過去台灣防疫的表現，台灣參與缺一不可。
蕭美琴說，這個禮拜議會是休會，因此裴洛西回到選區，裴洛西說，因為疫情的關係，雖然很難面對面，但希望未來不管是在華盛頓還是台北，或透過視訊，還是有機會進一步跟賴清德交換意見。這次對話氣氛非常友善，感覺是兩個老朋友相見歡。
視訊過程中，賴清德特別拿出兩年前會面的照片，裴洛西也會心一笑，裴洛西看到照片，氣氛也輕鬆起來。
蕭美琴說，今天主要行程都在移動中，但也把握所有機會來跟美國各界有互動，明天早上也排了很多議員視訊，雖然明天是周六，傳統美國人周六不太開會，但大家都很期待跟賴清德交換意見。
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