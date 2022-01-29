影／參選台中市長？民眾黨蔡炳坤：扮演必要角色

年底九合一大選倒數，今天上午，台灣民眾黨公布台中市五席議員提名人，分別為：大里霧峰區江和樹、潭雅神區張睿倉、東南區林俊凱、南屯區洪鑫任、中西區許瑞宏，民眾黨中央委員、台北市副市長蔡炳坤更以母雞帶小雞之姿，率領參選人新春揮毫。問及有意角逐年底台中市長選戰？蔡炳坤語帶保留表示，無論參選與否，年底他將「扮演必要角色」，黨內審慎評估中。

九合一縣市首長大選11月26日登場，台中市向來是選戰關鍵縣市，台灣民眾黨在農曆年前積極布局，在蔡炳坤、代理主委郭達鴻帶領下，今天公布五位台中市議員提名人。

蔡炳坤提到，國內疫情嚴峻，參選人無法跑攤、走入民眾，對各黨選戰不利，未來空戰將是關鍵。郭達鴻表示，2月19日民眾黨台中黨部將再向中央提名：西屯區、北屯區、大烏龍區與平地原住民參選人，未來目標「坐五望六搶七」。

各界關心民眾黨台中一戰，台中市長參選人名單遲未定奪，市議員與里長參選人四散轄區，缺乏「母雞」帶領，曾任台中一中校長、台中市副市長的蔡炳坤，是否有意角逐選戰？

蔡炳坤強調，是否參選市長，他認為有三個必要條件：首先，參選人是否能讓台中市更好、其次，團隊選戰考量，民眾黨多數新人參選，若能有市長參選人帶領基層參選人打選戰，確實加分、第三，個人主觀意願，台灣多數家庭不喜歡家人參選，這部分他「需要有更多的溝通與討論」，由於選戰逼近，他也加速評估。