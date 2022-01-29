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有圖！宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

聯合報 / 記者丘采薇／宏都拉斯─舊金山隨行即時報導
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心，但被保安擋下。圖／採訪團提供
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心，但被保安擋下。圖／採訪團提供

副總統賴清德到宏都拉斯參加新總統卡斯楚的就職典禮，除了在典禮上與美國副總統賀錦麗同框聊天，另一個有趣的插曲是正當卡斯楚發表就職演說時，卡斯楚的孫子突然在台上昏倒，賴清德見狀馬上變身「賴醫師」，直接從台上快步上前關心，不過最後被台上保安擋下，我方特使團翻譯也上前拉住，賴清德又回到座位。

賴清德結束公開行程後與隨團記者茶敘，他表示，當時他評估當事人會昏倒可能是因為血糖低或副交感神經影響等狀況，因為他是臨床醫師，盼提醒必須以平躺方式送醫。

賴清德的醫師魂爆發其實有先例，2013年他時任台南市長，從台南北上出席行政院會，搭乘高鐵途中，聽到廣播說有病患身體不舒服，急需醫師幫助。賴清德因此前去關心，發現一名男子全身冒冷汗，血壓下降呈休克狀況，他研判應是副交感神經造成的影響，進一步抑制交感神經，導致血壓、心跳下降。

隨後賴清德請高鐵服務人員給男子溫開水，讓男子躺平休息，過了幾分鐘後男子就恢復正常。賴清德說，男子一開始沒認出他，等慢慢恢復意識後說，「你是賴市長嘛」。賴當時也說，類似的狀況很常見，並認為這是小事，不足掛齒。

副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖／採訪團提供
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖／採訪團提供

賴清德 醫師 卡斯楚

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