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總統蔡英文慰勉海巡 感謝戮力救生救難任務

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
總統蔡英文好奇如何操作救生器材，海巡人員一旁說明。記者李宗祐／攝影
總統蔡英文好奇如何操作救生器材，海巡人員一旁說明。記者李宗祐／攝影

總統蔡英文上午至海巡署中部分署第五巡防區指揮部慰勉海巡同仁，肯定打擊走私、救生救難及查緝非法尤其之前協尋F-16V戰機失事相當辛勞；蔡總統檢閱海巡各項救生救難利器，慰勉海巡官兵並頒發加菜金。蔡英文提醒海巡同仁，在落實邊境防疫的同時也要注意自己健康，休息時也要記得問候家人。

總統蔡英文在秘書長顧立雄、縣長翁章梁及立委蔡易餘等人的陪同下，至中部分署第五巡防區慰勉及祝福大家新春愉快，感謝海巡單位戮力執行救生救難任務的表現。

現場展示行動救援車、搖控式動力救生圈、手持式熱顯像儀、救生艇、3D水下顯影儀等先進儀器。蔡英文好奇搖控式動力救生圈如何操作，海巡人員說明救生圈可以雙面運用且遠程搖控操作；她拿起熱顯像儀查看，出乎意外地輕巧。

蔡英文致詞表示，過去1年不論查緝走私、防堵非洲豬瘟或執行救生救難工作，海巡弟兄姐妹都有很好的表現，感謝大的努力和付出，政府一定會給大最大的支持，除了國艦國造的海巡艦艇也購置高科技救生裝備，讓大家執行時更有效率也更加安全。

她指出，聽取裝備介紹在日前戰機事故中就有新購置的救援裝備投入搜救任務當中，借由這次機會對於參與搜救任務的同仁們表達感謝之意，大家辛苦了！新的一年除了期許大家持續精進守護國人生命安全，也要提醒大家國際疫情依然嚴峻在落實邊境防疫的同時也要注意自己的健康，在休息的時間務必打電話給家人問候家人。

中部分署表示，春節連續假日為國人出遊旺季，近期因新冠肺炎影響，國人除須做好防疫措施外，也應注意親海遊憩安全，若於岸際發生緊急危難情事，可撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往協處。

總統蔡英文慰勉海巡人員感謝戮力救生救難任務。記者李宗祐／攝影
總統蔡英文慰勉海巡人員感謝戮力救生救難任務。記者李宗祐／攝影

海巡署 蔡英文 戰機

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