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8年前曾酒駕卻可參選議員 柯文哲：初選條件沒說要排除

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站受訪。記者楊正海／攝影

酒駕成全民公敵，但民眾黨遭爆料，參選議員的提名者中有2人有酒駕紀錄，但身兼主席的台北市長柯文哲曾說酒駕零容忍。對此，柯文哲上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站受訪時指出，因初選條件中，沒有一條是 8年前有酒駕紀錄要排除，他主張辦「公開擂台」，有問題的候選人大家就辦公開擂台，面對輿論的檢驗。

柯文哲指出，事後檢討，什麼事情都有SOP，他是強調SOP的人，民眾黨一開始要求，來參加初選的人，有幾個條件 ，例如要去警察局申請良民證，就算有良民證，有些東西要排除掉，比如說違反槍砲彈藥管制條例、貪污、檢肅流氓條例等。

柯文哲說，但問題是，裡面沒有一條說8年前酒駕紀錄要排除，所以老實講，民眾黨內部有再檢討，當時訂的規則就是這樣，是按照規則，卻突然發現幾年前有酒駕，「這怎麼處理？好問題」，他有交代秘書長。

柯文哲說，他主張辦公開擂台，有問題的候選人，大家就公開擂台，做一件事情，事實是事實，但發生後的態度、應對方案，也可以被檢驗，他還是主張讓每個所謂有瑕疵的候選人，「就辦擂台讓你來面對輿論的檢驗」。

酒駕 柯文哲 民眾黨

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