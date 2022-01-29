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匡列隔離標準過嚴？柯文哲：要維持安全就要匡大一點

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市精準疫調及防疫作為。圖／北市府提供
台北市精準疫調及防疫作為。圖／北市府提供

北市柯文哲昨天舉行防疫記者會時指出，目前社區尚未擴散感染，但現在花很大力氣才能把確診者匡列，台北市預估除夕在台灣居家隔離的人數超過1萬人，將被關在防疫旅館。對於是否匡列隔離標準過嚴？柯文哲今受訪指出，台北市很安全，要維持很安全，就要匡大一點。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站，對於匡列的標準，黃珊珊說， 北市已經公布圖表，因應變種病毒管制匡列，密切接觸者，一定是居家隔離，如果是接觸者，在前後用餐半個小時， 會列為密切接觸者，但足跡部分，希望可以擴大採檢；至於居家隔離，本來就有一定標準，目前為止北市都是按照這標準來做。

柯文哲解釋，因為目前在台北市還是安，還滿乾淨的，會匡列大一點，是為確保還是乾淨的，但像去年5月，每天幾百例，匡也沒有用，那時範圍就比較小。

柯文哲說，做每件事情都有成本效益，台北市很安全，要維持很安全，就要匡大一點，確保沒有漏網之魚，如果每天幾百例，那時的策略就是80、20法則，所以要把疫情控制下來，疫情控制有兩個階段，大量的時候有大量的處理方法，少量的時候打殲滅戰，匡列範圍要夠大，政策是隨著疫情狀況在改變，戰略不一樣。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站。圖／北市府提供
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊上午視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站。圖／北市府提供

北市 柯文哲 疫情

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