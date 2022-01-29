台南今日「+0」 黃偉哲：不能掉以輕心春節趕快打疫苗
台南市本土疫情今天傳出「+0」的好消息，市長黃偉哲今天出席六甲落羽松開幕典禮時表示，今天下午如果沒有防疫記者會就代表台南沒有新增本土案例也沒有確診足跡，但他也呼籲大家不要掉以輕心，因為年假從今天開始，提醒大家要做好防疫工作春節期間也趕快施打疫苗。
黃偉哲呼籲市民趕快打疫苗的重要性，台南本土確診18712案雖打第三劑但她是20號才打，23號就和高雄確診的案18703聚餐當時還沒有保護力就受到感染，因此疫苗就是早一天施打早一天有保護力，不要再耽擱。
黃偉哲說，春節期間將持續提供疫苗接種服務，共情商診所加開了204診次疫苗施打，另大年初一在安定蘇厝第一代天府真護宮加開BNT疫苗接種站，當大家在享受天倫之樂的時候，還很多醫護人員很辛苦的在幫大家打疫苗，希望大家好好的珍惜。
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