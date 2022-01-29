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疫苗護照比照歐盟標準 柯文哲批衛福部「策略有問題」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲今天視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲今天視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站時受訪。記者楊正海／攝影

北市柯文哲昨天宣布規畫升2.5級的相關防疫措施，但柯文哲今天視察大佳河濱Drive-through防疫計程車篩檢站時受訪指出，北市不是升2.5級，只是預告；柯文哲也說，事實上要執行他的方法，最簡單的方法是疫苗護照，但衛福部一直要求要疫苗護照比照歐盟標準，他覺得衛福部的策略有問題。

柯文哲說，他還是主張疫苗護照遲早上線，因為北市有去和衛福部介接，但衛福部一直要求要照歐盟國際標準，但民眾出國才需要歐盟的國際標準，北市疫苗護照，只是在國內，做一種防疫和經濟平衡的目的，不必搞到那標準，他覺得衛福部策略有問題，北市申請了一周，還在公文往返，「電話講一講就好，每天寫公文幹嘛。」

柯文哲說，打疫苗、公衛手段和藥物治療，醫療體系有三個步驟在處理疫情，目前台北市還沒有不明原因的傳遞鏈， 大部分在可以控制範圍內，如果再嚴重，就要管制群聚吃飯行為，更嚴重就不准內用，所以北市是把防疫策略已經想好，並預告如果下一步從外面傳進來的太多，有不明感染鏈的時候，台北市就要限縮餐廳。

柯文哲說，他的策略是如果用疫苗護照，80%的餐廳還可以運作，太嚴重的話再講，所以策略有輕重緩急，事實上要執行他的方法，最簡單的方法是疫苗護照，打疫苗是不是會完全避免感染？答案是不會，但感染機會下降，感染症狀比較輕，傳染給人的機會比較低，在醫學上是應注意而未注意才是有罪，有打疫苗被認為是風險低，萬一發現還可以處理。

疫苗護照 北市 柯文哲

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