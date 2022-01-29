有韓國瑜就有網路聲量？藍營四天王聚餐照片曝！網問韓「下一步」

image source:FB/韓國瑜

文/朱涵瑜

歲末年終前，國民黨四天王聚餐合影，朱立倫、江啟臣、趙少康、韓國瑜並於27日晚間10點半，同步公布同一張照片於臉書上，四個人皆寫下「美好的夜晚」，除了向大家拜早年之外，韓國瑜更標記寫出「人心齊，泰山移」，似乎頗有喊話並展現藍營團結之意。但不免也讓外界好奇，韓國瑜作東邀請朱立倫、江啟臣、趙少康一起晚餐，是否意味著有下ㄧ步想法？近期動作頻頻的韓國瑜，是否有意重返政壇？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/01/21~2022/01/27）統計調查，27日晚間四人在臉書同步發出訊息和照片之後，當晚國民黨主席朱立倫的網路討論聲量是四人之中最高，達到7,636筆；第二名為韓國瑜的6,703筆，接下來為趙少康和江啟臣。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



四天王合照曝光韓國瑜聲量衝高 網友熱議「重返政壇、下一步」

進一步觀察分析，28日起網路聲量趨勢開始轉變，韓國瑜的討論度開始攀高，尤其是他一早行程滿檔，接受廣播節目訪問，回應不少關於前一晚的四天玩餐敘議題，因此從28日每小時聲量趨勢來看，韓國瑜聲量竄高，尤其是白天手機網路使用高峰期10點至12點觀察分析，韓國瑜都維持頗高的熱議度，多數網友最關注的方向依舊是「韓國瑜的下一步」、「會不會重返政壇」等等。對此，韓國瑜在受訪時也回應，未來這一、兩年最大目標，就是希望能舉辦100場讀書會，傾聽基層聲音，參選地方首長完全不在考量內，也請各家民調機構不要再納入他。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



藍軍四天王聚餐談啥？ 韓國瑜：傳達絕無朱下韓上、情感交流

「藍軍四天王」同框拍照舉動，外界認為呼籲團結、合作意味濃。韓國瑜表示，27號晚間的餐會，單純傳達絕無「朱下韓上」一事，就是希望朱立倫主席能好好領導國民黨。韓國瑜說，聚餐時天南地北都輕鬆聊天，不僅是一種情感交流的模式，也奠定合作基礎。相較於韓國瑜的這般「輕描淡寫」，外界不少聲音則是認為「這場餐敘頗有政治意味」，不僅傳達出未來的團結和合作，也讓人猜測韓國瑜的下一步究竟為何？

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月21日至2022年01月28日。