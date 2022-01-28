柯建銘居中調停 立院性騷案陳雪生與范雲兩人和解

在民進黨團總召柯建銘的居中調停下，立委陳雪生與范雲兩人針對先前的國會性騷擾事件取得共識，接受調停達成和解，也撤回告訴，讓這起事件終告落幕。陳雪生表示，經過這次事件，從中對於言語與性平之定義，有更進一步認知。

前年立院在審查監委人事的時候，陳雪生和民進黨范雲爆發推擠，范雲控告陳雪生用肚子頂他，涉及性騷擾，陳雪生也反告范雲誹謗，此事喧騰一時。

今天在柯建銘出面下，雙方達成和解，范雲撤銷對陳雪生的民事與台北市性平會之求償，而陳雪生也撤告范雲於廣播節目上衍生指控過當之刑事，在氣氛和諧下，彼此各退一步達成共識和解。

柯建銘說是為議事和諧，邀陳雪生、范雲兩委員就該糾紛調停做和解，兩人也共同簽下和解書，內容為「茲因過去雙方當事人為朝野攻防，致有意外動作行為，互相提出告訴，鑑於事出意外，甲乙雙方為維持朝野和諧、展望未來，願互相讓步、不再追究，並依刑事訴訟法第238條第1項規定撤回告訴。」

陳雪生表示，於前年衝突事件爆發後，立院同事就有意調停，當時就願意接受調停，願意彼此有共識下和解。

陳雪生也說，經過這次事件，從中對於言語與性平之定義，有更進一步認知，而雙方也有共識在彼此諒解與理解下，願意一起推動建立正確性平知識而努力。