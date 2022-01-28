國民黨中常委改選立委搶進 傅崐萁接手徐榛蔚拚衝高票

國民黨中常委將於3月5日改選，今結束參選登記，共40人角逐29席選任常委席次。立院系統10人參戰，現任常委則有23人角逐連任，上屆得票最高的花蓮縣長徐榛蔚放棄連任，改由以同舟計畫恢復黨籍的丈夫、立委傅崐萁接手參選。

第20屆第2任中常委選舉，應選選任常委席次為32席，共有48人參選，當選率為66.67%。經前主席江啟臣任內黨務改革後，此次第21屆第1任中常委，應選選任常委席次縮減為29席，參選人也減少為40人，當選率提升為72.5%。

國民黨中常委選舉今完成登記，因應前年全代會通過黨務改革方案，選任常委新增保障民選公職不得低於50%條款，讓現任立委登記參選人數大增，包含費鴻泰、林奕華、謝衣鳯、林文瑞、鄭正鈐、傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、張育美與李貴敏。

其中，林奕華、李貴敏、謝衣鳯與費鴻泰具目前也兼具黨職身分，分別為革實院院長、考紀會主委、黨副秘書長與政策會執行長。而謝、林文瑞與鄭正鈐也是現任中常委。

至於現任32為選任中常委中，則有徐榛蔚、謝坤宏、陳炳甫、魏嘉賢、李德維、童惠珍、陳雙全、李傅中武與前年9月遞補上任的林金結，其餘23人角逐連任。

而此次登記參選人中，還包含因為去年底家族曾報內鬨的藥商王伯綸，曾遭爆特權施打疫苗爭議的陸委會前主委張顯耀等人，以及曾因武漢包機事件遭國民黨停權兩年的台商徐正文。

國民黨表示，中常委選舉監察委員會預定2月8日審查登記參選的候選人資格，之後將會正式公布候選人名單。