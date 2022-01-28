總預算案完成三讀 游錫堃臉書發聲
立法院臨時會今天三讀通111年度中央政府總預算案，立法院長游錫堃今晚在臉書發文，以古諺：為者常成，行者常至，肯定並感謝立法院各黨團幹部及全體委員的表現。
為了讓臨時會能如期完成總預算案三讀，游錫堃從1月17日到1月27日密集召開10次的朝野協商，中間歷經多次爭議，特別是日本福島食品開放議題，幾度協商卡關，終於在今天傍晚完成總預案的三讀。
游錫堃今晚在臉書發文表示，「總預算案」終於三讀通過了！雖然依法律規定期限是慢了許多，但仍然令他感到高興。
他表示，古人說：為者常成，行者常至，這句話由立法院各黨團幹部及全體委員的表現可以證明。
游錫堃表示，立法院的職責是為人民看緊荷包，在預算審查過程中，各黨團及113位委員有很多不同主張、意見，在表達上，有的溫柔、有的激烈，但在經過相互的批評、溝通、協調後，最終卻能如期凝聚共識，完成任務。
游錫堃說，由立法院的表現，可知台灣真的是一個了不起的民主國家。
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