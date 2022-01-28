台中確診女難防！遭匡列診所爆：連發燒咳嗽都沒有

台中今新增2例本土個案，其中25歲沙鹿區確診女研究生CT值高達16.73，其就診的沙鹿北勢東路診所5名醫護、20名同時段就醫及陪病民眾遭匡列採檢。該診所稍早證實，「沒錯，是我們家遇上了」，並提醒民眾把疫苗打好打滿，「確診者連發燒咳嗽都沒有，防不勝防」，只能把自己做好。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市二名確診者，北屯區21歲確診女子到新北陪病，無台中足跡史。這名在桃園就讀的女研究生已打過兩劑BNT疫苗滿14天，為突破性感染。

曾梓展指出，這名女研究生寒假1月13日到22日住桃園八德阿姨（桃園確診個案）家，22日到23日到過苗栗親戚家，23日返回台中沙鹿，24日曾至沙鹿區農會西明辦事處，25日出現症狀，在26日到沙鹿北勢東路的診所就醫。

曾梓展指出，女研究生因阿姨確診被匡列，昨天採檢出爐確診，CT值達16.73，衛生局匡列16名接觸者，包括同住家人共7人、沙鹿區農會西明辦事處4人，以及5名診所醫護居家隔離，採檢皆為陰性。

衛生局也對於至於與女研究生同時段就診，也就是26日上午9時37分至9時57分同時段就醫及陪病民眾共20人陸續匡列及安排採檢中；今天起到30日協調鄰近的沙鹿光田醫院及童綜合醫院開設社區篩檢站。

台中市政府證實，這名確診女研究生為國泰世華銀行大甲分行員工的家屬。國泰世華銀行也聲明證實此事，並表示大甲分行徹底消毒，環境衛生安全無虞，原分行員工快篩結果均為陰性，昨天起全數居家隔離，民眾可就近至清水分行或沙鹿分行辦理。

該診所稍早證實，「沒錯，是我們家遇上了」，並表示，沒有第一時間告知，是因為政府希望統一由疫情指揮中心出面說明，接觸者名單已統整交給衛生局，並已配合完成疫調及休診14天。診所建議，接觸者若沒有被通知有所擔心，可就近到社區快篩站快篩，診所時都有嚴格消毒與殺菌，現在遵從政府指示14天休診。 台中市衛生局長曾梓展今天說明，針對台中新增25歲沙鹿區女研究生確診案例，今起開設沙鹿篩檢站。圖／衛生局提供 台中市確診者足跡之一的沙鹿區某診所業者今天在臉書證實「沒錯，是我們家遇上了」，並提醒民眾疫苗打好打滿，「確診者連發燒咳嗽都沒有 ，防不勝防」，只能把自己做好。圖／翻攝自該診所臉書 台中市衛生局今公布確診者足跡，分別是沙鹿區農會西明分部，以及沙鹿區北勢東路一家診所。圖／衛生局提供

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