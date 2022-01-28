宏都拉斯總統就職有人昏倒 賴清德「醫師魂」再現
宏都拉斯總統就職典禮進行到一半，台上突然有人昏倒，我副總統賴清德發現後，展開「賴醫師」本色，起身想要上前幫忙，不過被維安擋下，翻譯也上前拉住，最後賴又坐回座位。據了解，賴清德當下擔心昏倒的人是因血糖太低導致，因此想上前去提醒應該如何送醫。
其實，早在賴清德擔任台南市長時，就有過臨陣急救的經驗。2013年8月22日，時任台南市長的賴清德當天上午自台南北上參加行政院會，搭乘高鐵途中聽到車上廣播指一位男士身體不適需要急救，他前往該名男子所在車廂，眼見男子冒冷汗，血壓下降而休克，當場研判是副交感神經壓迫交感神經造成，立即請高鐵服務員拿來溫水，並躺平休息。幾分鐘後，男士不但恢復，還認出賴清德。
賴清德有類似行動已不是第一次。2012年10月，賴清德前往台南麻豆區探視百歲人瑞，途中遇到車禍，他急忙下車協助搬車並救人，等警消人員到場後才驅車離去。影片被PO上網後，網友瘋狂轉貼。
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