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出席宏都拉斯總統就職 賴清德、賀錦麗各取所需

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
中華民國副總統賴清德(右)27日參加宏都拉斯新任總統卡斯楚(Xiomara Castro)就職典禮時，向美國副總統賀錦麗(Kamala Harris，左二)致意。賀錦麗事後受訪說，賴清德走向她自我介紹。圖／中華民國總統府提供
中華民國副總統賴清德(右)27日參加宏都拉斯新任總統卡斯楚(Xiomara Castro)就職典禮時，向美國副總統賀錦麗(Kamala Harris，左二)致意。賀錦麗事後受訪說，賴清德走向她自我介紹。圖／中華民國總統府提供

如同中華民國過去的正副元首出訪，重點通常不在目的地，而是過境美國以及所受到的禮遇規格。賴清德主動出擊，留下與美國副總統賀錦麗同框的畫面，對他問鼎2024大位有一定的加分效果，還可彌補只能過境美國西岸的「遺憾」。

對賀錦麗來說，與賴清德同框當然不是最加分的任務；這是她上任以來第二度造訪中美洲，有「只許成功，不准失敗」的壓力。前次出訪中美洲「喬」難民潮問題未果，一句「別來美國」不僅引起黨內進步派砲轟她，共和黨更將她塑造成拜登無力阻擋非法移民入境的指標人物。之後，不斷有報導宣稱賀錦麗在白宮遭到邊緣化，幕僚也頻頻跳船，賀錦麗儼然被排除在拜登政府決策核心之外。

賀錦麗的幕僚宣稱，賀錦麗成功動員盟邦及企業承諾在中美洲投資12億美元。拜登擔任歐巴馬副手時也勸募過投資中美洲，希望藉由改善當地民生情況，減少民眾「一路向北」（到美國）的意願，但是顯然成效不彰。

賀錦麗 美國 賴清德

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